Kaune surengtas tarptautinis karatė turnyras „Tigro kelias 2025“ – tradicija, vienijanti Baltijos šalis

Turnyro tikslas – skatinti sportininkų meistriškumą ir stiprinti karatė vertybes – drausmę, pagarbą ir ryžtą. Varžybas pradėjo bendra visų dalyvių apšilimu ir susikaupimo ceremonija, simbolizuojanti vienybę ir karatė bendruomenės stiprybę.
Tarp išsiskyrusių sportininkų – Dominykas Šiurna (ALFA), Rytė Muliauskaitė (KIME), Rokas Dobrovolskis (Zarasai), Oskaras Paplauskas (KIME), Ąžuolas Smirnovas (Empi Do) ir Vėjas Masalskis (Kentauras) – visi jie pelnė aukso medalius keliose rungtyse.
Pagal bendrą iškovotų medalių skaičių pirmavo Šiaulių „Katana“, antrą vietą užėmė Panevėžio „Alfa“, o trečioje – Garliavos „Kime“.
Renginį organizavo Kauno karatė klubas „Samurajus“ kartu su Lietuvos Shotokan Karatė Federacija ir Kauno miesto savivaldybe.
„Tigro kelias“ – tai ne tik varžybos, bet ir karatė šventė, jungianti skirtingas šalis, klubus ir kartas.
