  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Kaune surengtas tarptautinis karatė turnyras „Tigro kelias 2025“ – tradicija, vienijanti Baltijos šalis

2025-11-11 20:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 20:42

Lapkričio 8 dieną Kaune vyko XXI tarptautinis Shotokan/WKF karatė turnyras „Tigro kelias“, subūręs sportininkus iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Renginyje varžėsi daugiau nei du šimtai karatistų, demonstravusių techniką ir kovos dvasią tiek Shotokan, tiek WKF rungtyse.

Karatė turnyras „Tigro kelias 2025“ | Organizatorių nuotr.

Lapkričio 8 dieną Kaune vyko XXI tarptautinis Shotokan/WKF karatė turnyras „Tigro kelias", subūręs sportininkus iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Renginyje varžėsi daugiau nei du šimtai karatistų, demonstravusių techniką ir kovos dvasią tiek Shotokan, tiek WKF rungtyse.

0

Turnyro tikslas – skatinti sportininkų meistriškumą ir stiprinti karatė vertybes – drausmę, pagarbą ir ryžtą. Varžybas pradėjo bendra visų dalyvių apšilimu ir susikaupimo ceremonija, simbolizuojanti vienybę ir karatė bendruomenės stiprybę.

Tarp išsiskyrusių sportininkų – Dominykas Šiurna (ALFA), Rytė Muliauskaitė (KIME), Rokas Dobrovolskis (Zarasai), Oskaras Paplauskas (KIME), Ąžuolas Smirnovas (Empi Do) ir Vėjas Masalskis (Kentauras) – visi jie pelnė aukso medalius keliose rungtyse.

Pagal bendrą iškovotų medalių skaičių pirmavo Šiaulių „Katana“, antrą vietą užėmė Panevėžio „Alfa“, o trečioje – Garliavos „Kime“.

Renginį organizavo Kauno karatė klubas „Samurajus“ kartu su Lietuvos Shotokan Karatė Federacija ir Kauno miesto savivaldybe.

„Tigro kelias“ – tai ne tik varžybos, bet ir karatė šventė, jungianti skirtingas šalis, klubus ir kartas.

