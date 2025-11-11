„Barcelona“ legendai Andresas Iniestai Peru pareikšti kaltinimai dėl daugiau nei 500 tūkst. eurų vertės sukčiavimo

Peru prokuratūra atlieka tyrimą dėl tariamo sukčiavimo, kurio centre yra A. Iniesta ir jo įmonė „Never Say Never“ . Ši įmonė esą yra susijusi su finansine piramidės schema, dėl kurios nukentėjo kelios vietinės verslininkų grupės, patyrusios nuostolių, viršijančių 600 tūkst. JAV dolerių (apie 550 tūkst. eurų).
Peru teisėsaugos pareigūnai teigia, kad A. Iniestos tarptautinė reputacija buvo panaudota pritraukti investicijas, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį. „Never Say Never“ neigia visus kaltinimus, o pats A. Iniesta šiuo metu nėra teisiamas tiesiogiai, bet įtariamas dėl galimos sąsajos su schemomis.
A. Iniesta atstovai teigia, jog jis nėra susijęs su jokiais nusikalstamais veiksmais ir pabrėžia, kad jis niekada nesiekė klaidinti investuotojų. Peru teisinės institucijos atkreipia dėmesį, kad tyrimas tęsiamas, o visi su tuo susiję asmenys ir jų verslas yra auditavimo procese.
Šios kaltinimo aplinkybės stipriai pribloškė futbolo bendruomenę, kadangi A. Iniesta yra laikomas futbolo ikona, įkūnijusia profesionalumą ir garbingumą. Situacija Peru kol kas lieka neaiški, o pati byla tampa dideliu iššūkiu tiek futbolininko reputacijai, tiek teisiniam vertinimui.
