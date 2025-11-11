Kamenjašas vedė „Dubai“ į pergalę prieš „Crvena Zvezda“

„Dubai“ iki šių rungtynių Eurolygoje buvo pralaimėjusi keturiskart iš eilės. Dubajaus klubas penktadienį namie priims Kauno „Žalgirį“.
Nepaisant pralaimėjimo, Donatas Motiejūnas žaidė solidžiai. Lietuvis per 16 minučių surinko 12 taškų (4/5 dvit., 1/1 trit., 1/4 baud.), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 12 naudingumo balų.
„Dubai“ nuo pirmųjų minučių uždavė toną, o Eurolygoje galiausiai į aikštę grįžęs Aleksa Avramovičius pirmą kėlinį užbaigė penkiais taškais iš eilės ir šeimininkai nurūko į priekį – 29:21.
Visgi dar antrajame kėlinyje „Crvena Zvezda“ buvo pavykę išsiveržti į priekį (38:34) ir nors iniciatyvą šeimininkai susigrąžino, prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 4 taškai – 69:65.
Rungtynių lūžis įvyko ketvirtajame kėlinyje, kai kėlių minučių atkarpą „Dubai“ laimėjo 12:2 ir išsprendė mačo likimą – 90:75. Negana to, svečių komandoje rezultatyviausiai žaidęs Ebuka Izundu paskutinėmis minutėmis patyrė čiurnos traumą.
Nugalėtojus į priekį vedė karjeros mačą Eurolygoje sužaidęs Kenanas Kamenjašas. Bosnis per 26 minutes pasižymėjo 20 taškų (9/12 met.), 9 atkovotais kamuoliais ir 29 naudingumo balais.
Abi komandos žaidė ne stipriausių sudėčių – nors į aikštę greitai grįžo Davis Bertanis, „Dubai“ vis dar neturi Džanano Musos ir Mfiondu Kabengeles, o prie visų traumuotų „Crvena Zvezda“ žaidėjų per apšilimą prisijungė skausmus pajutęs Chima Moneke.
„Dubai“: Kenanas Kamenjašas 20 (9/12 dvit., 9 atk. kam., 29 naud.), McKinley Wrightas 18 (6 rez. perd.), Aleksa Avramovičius 17 (8/8 baud.), Dwayne'as Baconas 16, Filipas Petruševas 13 (7 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Crvena Zvezda“: Ebuka Izundu 16 (6/6 baud.), Semi Ojeleye 15, Donatas Motiejūnas 12, Jaredas Butleris 10, Codi Milleris-McIntyre'as (3/9 dvit.) ir Ognjenas Dobričius po 9.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!