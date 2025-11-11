 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Kamenjašas vedė „Dubai“ į pergalę prieš „Crvena Zvezda“

2025-11-11 20:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 20:08

Eurolygoje nutrūko Belgrado „Crvena Zvezda“ (7/3) septynių pergalių serija. Saša Obradovičiaus auklėtiniai Dubajuje 86:102 (21:29, 26:22, 18:18, 21:33)pripažino vietos „Dubai“ (4/6) pranašumą.

K.Kamenjašas sužaidė karjeros mačą

0

„Dubai“ iki šių rungtynių Eurolygoje buvo pralaimėjusi keturiskart iš eilės. Dubajaus klubas penktadienį namie priims Kauno „Žalgirį“.

Nepaisant pralaimėjimo, Donatas Motiejūnas žaidė solidžiai. Lietuvis per 16 minučių surinko 12 taškų (4/5 dvit., 1/1 trit., 1/4 baud.), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 12 naudingumo balų.

„Dubai“ nuo pirmųjų minučių uždavė toną, o Eurolygoje galiausiai į aikštę grįžęs Aleksa Avramovičius pirmą kėlinį užbaigė penkiais taškais iš eilės ir šeimininkai nurūko į priekį – 29:21. 

Visgi dar antrajame kėlinyje „Crvena Zvezda“ buvo pavykę išsiveržti į priekį (38:34) ir nors iniciatyvą šeimininkai susigrąžino, prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 4 taškai – 69:65. 

Rungtynių lūžis įvyko ketvirtajame kėlinyje, kai kėlių minučių atkarpą „Dubai“ laimėjo 12:2 ir išsprendė mačo likimą – 90:75. Negana to, svečių komandoje rezultatyviausiai žaidęs Ebuka Izundu paskutinėmis minutėmis patyrė čiurnos traumą.

Nugalėtojus į priekį vedė karjeros mačą Eurolygoje sužaidęs Kenanas Kamenjašas. Bosnis per 26 minutes pasižymėjo 20 taškų (9/12 met.), 9 atkovotais kamuoliais ir 29 naudingumo balais.

Abi komandos žaidė ne stipriausių sudėčių – nors į aikštę greitai grįžo Davis Bertanis, „Dubai“ vis dar neturi Džanano Musos ir Mfiondu Kabengeles, o prie visų traumuotų „Crvena Zvezda“ žaidėjų per apšilimą prisijungė skausmus pajutęs Chima Moneke.

„Dubai“: Kenanas Kamenjašas 20 (9/12 dvit., 9 atk. kam., 29 naud.), McKinley Wrightas 18 (6 rez. perd.), Aleksa Avramovičius 17 (8/8 baud.), Dwayne'as Baconas 16, Filipas Petruševas 13 (7 atk. kam., 6 rez. perd.).

„Crvena Zvezda“: Ebuka Izundu 16 (6/6 baud.), Semi Ojeleye 15, Donatas Motiejūnas 12, Jaredas Butleris 10, Codi Milleris-McIntyre'as (3/9 dvit.) ir Ognjenas Dobričius po 9.

