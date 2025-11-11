„Galatasaray“ ir „Bešiktaš“ futbolininkai atsidūrė tarp Turkijoje už lažybas suspenduotų žaidėjų

„Galatasaray“ gynėjas Erenas Elmali buvo pašalintas iš Turkijos rinktinės sudėties, besiruošusios žaisti pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Ispaniją ir Bulgariją, dėl jo tariamo įsitraukimo į šią bylą.
E. Elmali buvo įtrauktas į sąrašą kartu su komandos draugu Metehanu Baltaciu. Į jį taip pat pateko „Bešiktaš“ futbolininkai Necipas Uysalas ir Ersinas Destanoglu.
TFF pranešime nurodoma, kad šie žaidėjai buvo identifikuoti kaip asmenys, kurie statė už futbolą ir perduoti šalies Profesinei futbolo drausmės komisijai (PFDK).
„Bešiktaš“ išplatintame pareiškime patvirtino, kad du jų futbolininkai perduoti PFDK ir pridūrė, jog tiki, kad abu bus išteisinti nuo bet kokių kaltinimų.
„Galatasaray“ taip pat paskelbė, kad „atidžiai ir kruopščiai stebės šį jautrų procesą“.
„Galatasaray“ žaidėjas E. Elmali pirmadienio vakarą savo „Instagram“ istorijoje rašė: „Noriu aiškiai pasakyti, kad mano vardas įtrauktas į šį bylų sąrašą dėl lažybų, atliktų maždaug prieš penkerius metus ir susijusių su komanda, kurioje aš nežaidžiau. Nuo tada niekada nesu dalyvavęs jokiose lažybose ir neturėjau su tuo nieko bendro.“
Iš viso Turkijos aukščiausioje šalies lygoje suspenduoti 27 žaidėjai, o iš antrosios lygos – 77.
Rungtynės aukščiausiose dviejose lygose tęsis nepaisant šių suspendavimų, tačiau trečiosios ir ketvirtosios lygos čempionatai sustabdyti dviem savaitėms.
TFF kreipėsi į FIFA prašydama suteikti papildomą 15 dienų žiemos perėjimų ir registracijos laikotarpį, kad klubai galėtų kompensuoti žaidėjų trūkumą.
Praėjusį mėnesį TFF suspendavo 149 rungtynių pareigūnus dėl įtariamo dalyvavimo lažybų skandale. Šiems teisėjams ir inspektoriams buvo skirtos nuo aštuonių iki dvylikos mėnesių diskvalifikacijos, o dar trijų arbitrų atžvilgiu tyrimas tebevyksta.
Skandalas pirmą kartą buvo paviešintas spalio 27-ąją, kai TFF prezidentas Ibrahimas Haciosmanoglu per spaudos konferenciją Stambule paskelbė, kad iš 571 aktyvaus Turkijos futbolo rungtynių teisėjo net 371 turi lažybų paskyras.
Iš jų, anot federacijos, 152 teisėjai aktyviai dalyvavo lošimuose.
