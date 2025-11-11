Jose Mourinho išvyko iš „Fenerbahče“ palikęs klubui didžiulę skolą viešbučiui

Klubą beveik 16 mėnesių treniravęs portugalų specialistas nuolat gyveno garsiajame „Four Seasons“ viešbutyje, kurio prabangios svečių kambarių kainos smarkiai padidėjo per šį laikotarpį. Paskaičiuota, kad per šį laikotarpį jam priskaičiuota 36,5 mln. Turkijos lirų nuomos išlaidos, kurios, konvertavus, siekia minėtą sumą eurais.
Klubo šaltiniai praneša, kad J. Mourinho atsisakė persikelti į kitą gyvenamąją vietą ir vietoj to rinkosi gyventi prabangioje apartamentų tipo viešbučio patalpoje. Negana to, po atleidimo iš „Fenerbahče“ treneris neatsiskaitė su viešbučiu už visą laikotarpį. Klubas dar svarsto, kaip būtų galima dengti šią įsiskolinimą, tačiau kol kas nėra informacijos, kad pats J. Mourinho įvykdytų mokėjimą.
Tai dar labiau suerzino „Fenerbahče“ klubą – J. Mourinho kompensacija už atleidimą siekia apie 15 mln. eurų, o šis viešbučio sąskaitos skandalas dar labiau paaštrina įtampą tarp trenerio ir klubo. Tiesa, priimdamas „Benfica“ pasiūlymą treneris atsisakė dalies iš Turkijos ekipos priklausančių pinigų ir pats minėjo, jog finansiškai jam labiau apsimokėtų nedaryti nieko.
Tai nėra pirmas kartas, kai J. Mourinho susiduria su kritika dėl prabangių gyvenimo sąlygų ir nemokėjimo už jas: anksčiau panaši situacija kilo treniruojant „Manchester United“, kai jo viešbučio sąskaitos siekė virš 600 tūkst. eurų.
