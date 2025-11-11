Neymaras šokiruotas: komandos draugai ignoravo žvaigždės nurodymus rungtynėse su „Flamengo“

Keistas incidentas įvyko 66-ąją rungtynių minutę, kai „Santos“ atsilikinėjo rungtynėse rezultatu 0:2. Neymaras pareikalavo, jog komanda atsisakytų neefektyvios ilgų perdavimų taktikos ir vietoje to atliktų trumpus perdavimus. Kai pastarojo prašymas buvo ignoruotas, brazilas pats atliko smūgį nuo vartų, bandydamas pradėti savo norimą planą.
Visgi Neymaro pastangos greitai buvo nubrauktos, nes po akimirkos gynėjas Luanas Peresas atliko dar vieną ilgą perdavimą, kurį lengvai perėmė „Flamengo“. Po šio epizodo matyti, kaip Neymaras stovi susierzinęs, purto galvą ir negali patikėti tuo, kas vyksta aikštėje.
O NEYMAR FOI NA ZAGA BUSCAR A BOLA E... DERAM UM CHUTÃO PRA FRENTE! 😳😅 O craque do Santos ficou sem entender nada nessa... #FutebolBrasileiro #BrasileirãoBetano #PósJogo pic.twitter.com/12ZsXWo9PFREKLAMA— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 10, 2025
Rezultatui esant 0:3, „Santos“ vyriausiais treneris Juanas Vojvoda 85-ąją minutę nusprendė pakeisti Neymarą. Brazilas abejojo stratego sprendimu, o palikęs aikštę tiesiai nuskubėjo į persirengimo kambarį net nelaukdamas finalinio švilpuko.
„Santos“ rungtynių pabaigoje pelnė du paguodos įvarčius, tačiau vis tiek pralaimėjo rezultatu 2:3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!