TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaras šokiruotas: komandos draugai ignoravo žvaigždės nurodymus rungtynėse su „Flamengo“

2025-11-11 11:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 11:19

Neymaras liko visiškai šokiruotas po to, kai pralaimėtose rungtynėse su „Flamengo“ jo komandos draugai visiškai ignoravo jo nurodymus antrajame kėlinyje, o tai puikiai apibendrino chaotišką „Santos“ sezoną.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Keistas incidentas įvyko 66-ąją rungtynių minutę, kai „Santos“ atsilikinėjo rungtynėse rezultatu 0:2. Neymaras pareikalavo, jog komanda atsisakytų neefektyvios ilgų perdavimų taktikos ir vietoje to atliktų trumpus perdavimus. Kai pastarojo prašymas buvo ignoruotas, brazilas pats atliko smūgį nuo vartų, bandydamas pradėti savo norimą planą.

Visgi Neymaro pastangos greitai buvo nubrauktos, nes po akimirkos gynėjas Luanas Peresas atliko dar vieną ilgą perdavimą, kurį lengvai perėmė „Flamengo“. Po šio epizodo matyti, kaip Neymaras stovi susierzinęs, purto galvą ir negali patikėti tuo, kas vyksta aikštėje.

Rezultatui esant 0:3, „Santos“ vyriausiais treneris Juanas Vojvoda 85-ąją minutę nusprendė pakeisti Neymarą. Brazilas abejojo stratego sprendimu, o palikęs aikštę tiesiai nuskubėjo į persirengimo kambarį net nelaukdamas finalinio švilpuko.

„Santos“ rungtynių pabaigoje pelnė du paguodos įvarčius, tačiau vis tiek pralaimėjo rezultatu 2:3.  

