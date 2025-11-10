Lietuvis debiutavo Švedijos aukščiausioje lygoje, Klimavičius išplėšė pergalę Italijoje, Dubickas – lygiąsias, o Dolžnikovas išvydo raudoną kortelę

Negana to, lietuvis pelnė įvartį bei padėjo savo klubui namuose sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Vis Pesaro“ klubu. Puolėjas išlyginamąjį įvartį pelnė 50 minutę.
Pačiam E. Dubickui tai buvo jau šeštasis įvartis šiame sezone per 10 rungtynių.
Taip pat Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė 68 minutes, o 59 minutę buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu gynėjas Motiejus Šapola žaidė nuo 89 minutės, o šių lietuvių ginamas „Siracusa“ klubas namuose 3:1 įveikė „Latina“ klubą.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visas 90 minučių, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Arezzo“ klubu.
Italijos „Serie D“ lygoje pergalę „Sestri Levante“ klubui išplėšė lietuvis Augustinas Klimavičius. Puolėjas pasižymėjo 79 minutę, įmušė pergalingą įvartį ir padėjo savo klubui išvykoje 2:1 įveikti „Cairese“ ekipos futbolininkus.
Suomijos aukščiausios lygos čempionų titulą Kuopio KuPS klubas pažymėjo pergalingai užbaigdami sezoną – svečiuose 2:0 įveikė Helsinkio HJK klubo žaidėjus. Tiesa, nugalėtojų gretose Paulius Golubickas liko ant suolo.
Nors „Varnamo“ klubas iškrito iš Švedijos aukščiausios lygos, paskutinėse sezono rungtynėse klubas suteikė šansą 18-mečiui lietuviui Armandui Raudoniui, kuris žaidė startinėje sudėtyje bei debiutavo Švedijos pirmenybėse. Vidurio gynėjas iš viso žaidė 87 minutes, o 82 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Norvegijos pirmenybėse vartininkas Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje net 0:5 pralaimėjo Budės „Glimt“ klubui.
Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 72 minutės ir jau lietuviui būnant aikštėje Olomouco „Sigma“ pelnė du įvarčius bei galiausiai 2:0 namuose įveikė „Pardubice“ klubą. Tiesa, A. Dolžnikovas nugalėtojų gretose rungtynių nebaigė, nes jau dešimtą pridėto laiko minutę gavo raudoną kortelę kartu su varžovų futbolininku.
Kitose Čekijos lygos rungtynėse gynėjas Nojus Audinis žaidė nuo 82 minutės, o lietuvio atstovaujamas „Teplice“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 2:2 su Prahos „Sparta“ klubu.
Albanijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o jo atstovaujamas „Elbasani“ klubas namuose 1:0 įveikė „Egnatia“ klubo žaidėjus.
Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes ir per pridėtą rungtynių laiką buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Celje“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Bravo“ klubu.
Kroatijoje visas rungtynes žaidė Justas Lasickas, bet lietuvio atstovaujamas „Rijeka“ klubas išvykoje 0:1 nusileido „Varaždin“ klubui.
