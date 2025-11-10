Slotas įsitikinęs, kad VAR klaidingai anuliavo Van Dijko įvartį

Gynėjas pirmojo kėlinio pabaigoje standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Visgi teisėjas nusprendė, jog nuošalėje buvęs Andy Robertsonas blokavo „Man City“ vartininkui Gianluigi Donnarummos vaizdą. Tuo tarpu VAR nutarė, jog A. Robertsonas atliko akivaizdų veiksmą prieš vartų sargą.
„Akivaizdu, jog buvo priimtas neteisingas sprendimas, tokia yra mano nuomonė. A. Robertsonas visiškai nesikišo į vartininko veiksmus. Iš karto po rungtynių kažkas man parodė įvartį, kurį tas pats teisėjas įskaitė „City“ prieš „Wolves“ praėjusiame sezone.
Šoniniam teisėjui prireikė 13 sekundžių, kad pakeltų vėliavėlę ir praneštų apie nuošalę. Bendravimas akivaizdžiai įvyko, bet tai galėjo mums teigiamai paveikti rungtynes.
Jaučiu, jog patyrėme per daug pralaimėjimų. Ir paskutinis dalykas, apie kurį dabar turėčiau kalbėti, yra kova dėl titulo. Pirmiausia, turėtume sutelkti į dėmesį, kaip gauti norimus rezultatus. Realybė yra tokia, kad dabar esame aštunti“, – kalbėjo strategas.
Keep looking at this and not understanding the decision from this ref. pic.twitter.com/EXAYcv9CYs— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 9, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!