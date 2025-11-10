 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas įsitikinęs, kad VAR klaidingai anuliavo Van Dijko įvartį

2025-11-10 00:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 00:15

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po Anglijos „Premier“ lygoje patirto triuškinamo pralaimėjimo prieš „Manchester City“ buvo įsitikinęs, jogVirgilo van Dijko pelnytas įvartis turėjo būti įskaitytas.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po Anglijos „Premier“ lygoje patirto triuškinamo pralaimėjimo prieš „Manchester City“ buvo įsitikinęs, jogVirgilo van Dijko pelnytas įvartis turėjo būti įskaitytas.

REKLAMA
0

Gynėjas pirmojo kėlinio pabaigoje standartinės situacijos metu smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus. Visgi teisėjas nusprendė, jog nuošalėje buvęs Andy Robertsonas blokavo „Man City“ vartininkui Gianluigi Donnarummos vaizdą. Tuo tarpu VAR nutarė, jog A. Robertsonas atliko akivaizdų veiksmą prieš vartų sargą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Akivaizdu, jog buvo priimtas neteisingas sprendimas, tokia yra mano nuomonė. A. Robertsonas visiškai nesikišo į vartininko veiksmus. Iš karto po rungtynių kažkas man parodė įvartį, kurį tas pats teisėjas įskaitė „City“ prieš „Wolves“ praėjusiame sezone.

REKLAMA
REKLAMA

Šoniniam teisėjui prireikė 13 sekundžių, kad pakeltų vėliavėlę ir praneštų apie nuošalę. Bendravimas akivaizdžiai įvyko, bet tai galėjo mums teigiamai paveikti rungtynes.

REKLAMA

Jaučiu, jog patyrėme per daug pralaimėjimų. Ir paskutinis dalykas, apie kurį dabar turėčiau kalbėti, yra kova dėl titulo. Pirmiausia, turėtume sutelkti į dėmesį, kaip gauti norimus rezultatus. Realybė yra tokia, kad dabar esame aštunti“, – kalbėjo strategas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų