 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lewandowskio „hat-trickas“ padovanojo „Barcelonai“ pergalę prieš „Celta Vigo“

2025-11-10 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 00:03

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse svečiuose 4:2 įveikė „Celta Vigo“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse svečiuose 4:2 įveikė „Celta Vigo“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Robertas Lewandowskis rungtynių pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Netrukus Sergio Carreira puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. R. Lewandowskis antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 2:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Borja Iglesias tiksliu smūgiu vėl išlygino susitikimo rezultatą 2:2. Lamine’as Yamalis pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė dar kartą „Barceloną“ į priekį 3:2. R. Lewandowskis antrajame kėlinyje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padidino svečių ekipos pranašumą 4:2.

REKLAMA
REKLAMA

Frenkie de Jongas rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Barcelona“ liko žaisti dešimtyje.

REKLAMA

„Barcelona“ praleido bent vieną įvartį paskutinėse dešimt žaistų rungtynių visuose turnyruose. Tai yra blogiausias užfiksuotas rezultatas nuo 2013 m. kovo mėn.

Marcusas Rashfordas atliko daugiausiai perdavimų šiame sezone „La Ligoje“ (6 kartu su Luisu Milla).

„Barcelona“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkusi 28 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Celta Vigo“ su 13 taškų žengia trylikta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų