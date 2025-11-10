Lewandowskio „hat-trickas“ padovanojo „Barcelonai“ pergalę prieš „Celta Vigo“

Robertas Lewandowskis rungtynių pradžioje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Netrukus Sergio Carreira puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. R. Lewandowskis antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 2:1.
Borja Iglesias tiksliu smūgiu vėl išlygino susitikimo rezultatą 2:2. Lamine’as Yamalis pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė dar kartą „Barceloną“ į priekį 3:2. R. Lewandowskis antrajame kėlinyje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padidino svečių ekipos pranašumą 4:2.
Frenkie de Jongas rungtynių pabaigoje buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Barcelona“ liko žaisti dešimtyje.
„Barcelona“ praleido bent vieną įvartį paskutinėse dešimt žaistų rungtynių visuose turnyruose. Tai yra blogiausias užfiksuotas rezultatas nuo 2013 m. kovo mėn.
Marcusas Rashfordas atliko daugiausiai perdavimų šiame sezone „La Ligoje“ (6 kartu su Luisu Milla).
„Barcelona“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkusi 28 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Celta Vigo“ su 13 taškų žengia trylikta.
