 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Inter“ iškovojo pergalę prieš „Lazio“

2025-11-09 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 23:41

Milano „Inter“ klubas Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse namuose 2:0 įveikė Romos „Lazio“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Milano „Inter“ klubas Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse namuose 2:0 įveikė Romos „Lazio“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Lautaro Martinezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Interr“ į priekį 1:0. Ange-Yoanas Bonny sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

Piotras Zielinskis nukreipė kamuolį į vartų tinklą, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuotas žaidimas ranka ir rezultatas išliko nepakitęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Martinezas tapo ketvirtuoju žaidėju „Inter“ istorijoje, pelniusiu bent 10 įvarčių per septynerius skirtingus „Serie A“ lygos kalendorinius metus. Iki šiol tai buvo pavykę padaryti tik Alessandro Altobelli, Benito Lorenzi ir Giuseppe Meazza.

„Inter“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Lazio“ su 15 taškų žengia devintas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų