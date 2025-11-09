„Inter“ iškovojo pergalę prieš „Lazio“

Lautaro Martinezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Interr“ į priekį 1:0. Ange-Yoanas Bonny sužaidus valandą pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Piotras Zielinskis nukreipė kamuolį į vartų tinklą, tačiau po VAR peržiūros buvo užfiksuotas žaidimas ranka ir rezultatas išliko nepakitęs.
L. Martinezas tapo ketvirtuoju žaidėju „Inter“ istorijoje, pelniusiu bent 10 įvarčių per septynerius skirtingus „Serie A“ lygos kalendorinius metus. Iki šiol tai buvo pavykę padaryti tik Alessandro Altobelli, Benito Lorenzi ir Giuseppe Meazza.
„Inter“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 24 taškus ir rikiuojasi „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Lazio“ su 15 taškų žengia devintas.
