Beatričė Žilionytė – 26-a tarp 419 fechtuotojų EFC jaunių taurės etape

Gerą formą pademonstravo Beatričė Žilionytė. Pogrupyje laimėjusi penkias kovas iš šešių, 59-uoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias ir praleido pirmo rato kovą. Vėliau 15:9 įveikė Liuksemburgo sportininkę A. Cosmidis, 15:10 nugalėjo vokietę L. Kolditz, 15:14 išplėšė pergalę iš 6-ą varžybų reitingą turėjusios britės E. Peterson. Kovoje dėl vietos 16-uke B. Žilionytė 10:15 nusileido izraelietei Y. Zilberman ir galutinėje įskaitoje užėmė 26-ą vietą tarp 419 sportininkių.
Tris pergales pogrupyje laimėjusi Patricija Vitonė praleido pirmą atkrintamųjų ratą ir kovoje dėl patekimo tarp 128 geriausiųjų pralaimėjo ukrainietei V. Zhuchkovai 4:15 bei galutinėje įskaitoje užėmė 197-ą vietą. Neida Maziliauskaitė, laimėjusi dvi pergales pogrupyje, atkrintamosiose 11:15 pralaimėjo vengrei A. Volf ir užėmė 286-ą vietą.
Vaikinų grupėje startavo 450 sportininkų. Visi lietuviai įveikė atkrintamųjų barjerą. Artemijus Sosna ir Laurynas Laucius laimėjo pirmąsias atkrintamųjų dvikovas ir pateko tarp 256 geriausiųjų. A. Sosna 9:15 pralaimėjo italui T. Giupponi, o L. Laucius 10:15 nusileido olandui A. Bonne. Sportininkai atitinkamai užėmė 203 ir 235 vietas. Algirdui Palčinskui nesusiklostė pirmoji atkrintamųjų kova, lietuvis 10:14 pralaimėjo britui A. Bennetui ir galutinėje įskaitoje užėmė 269-ą vietą.
