 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Beatričė Žilionytė – 26-a tarp 419 fechtuotojų EFC jaunių taurės etape

2025-11-09 23:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 23:04

Budapešte (Vengrija) vykusiame Europos konfederacijos federacijos (EFC) jaunių merginų ir vaikinų špagos etape dalyvavo 6 Lietuvos sportininkai, o varžybose iš viso startavo beveik 900 sportininkų.

Jurijus Mašalo ir Beatričė Žilionytė | Organizatorių nuotr.

Budapešte (Vengrija) vykusiame Europos konfederacijos federacijos (EFC) jaunių merginų ir vaikinų špagos etape dalyvavo 6 Lietuvos sportininkai, o varžybose iš viso startavo beveik 900 sportininkų.

REKLAMA
0

Gerą formą pademonstravo Beatričė Žilionytė. Pogrupyje laimėjusi penkias kovas iš šešių, 59-uoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias ir praleido pirmo rato kovą. Vėliau 15:9 įveikė Liuksemburgo sportininkę A. Cosmidis, 15:10 nugalėjo vokietę L. Kolditz, 15:14 išplėšė pergalę iš 6-ą varžybų reitingą turėjusios britės E. Peterson. Kovoje dėl vietos 16-uke B. Žilionytė 10:15 nusileido izraelietei Y. Zilberman ir galutinėje įskaitoje užėmė 26-ą vietą tarp 419 sportininkių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tris pergales pogrupyje laimėjusi Patricija Vitonė praleido pirmą atkrintamųjų ratą ir kovoje dėl patekimo tarp 128 geriausiųjų pralaimėjo ukrainietei V. Zhuchkovai 4:15 bei galutinėje įskaitoje užėmė 197-ą vietą. Neida Maziliauskaitė, laimėjusi dvi pergales pogrupyje, atkrintamosiose 11:15 pralaimėjo vengrei A. Volf ir užėmė 286-ą vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Vaikinų grupėje startavo 450 sportininkų. Visi lietuviai įveikė atkrintamųjų barjerą. Artemijus Sosna ir Laurynas Laucius laimėjo pirmąsias atkrintamųjų dvikovas ir pateko tarp 256 geriausiųjų. A. Sosna 9:15 pralaimėjo italui T. Giupponi, o L. Laucius 10:15 nusileido olandui A. Bonne. Sportininkai atitinkamai užėmė 203 ir 235 vietas. Algirdui Palčinskui nesusiklostė pirmoji atkrintamųjų kova, lietuvis 10:14 pralaimėjo britui A. Bennetui ir galutinėje įskaitoje užėmė 269-ą vietą.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų