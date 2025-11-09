 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Simonas Broga iškovojo dvi pergales Europos dziudo taurės etape Italijoje

2025-11-09 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 12:49

Italijoje surengtame Europos dziudo taurės etape Lietuvai atstovavo vienintelis Simonas Broga.

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

Italijoje surengtame Europos dziudo taurės etape Lietuvai atstovavo vienintelis Simonas Broga.

REKLAMA
0

Vyrų svorio kategorijoje iki 73 kg lietuvis per 4 min. „Yuko“ įvertinimu nugalėjo Italijos atstovą Matthew Paulą Marastoni. Antrajame rate S. Broga vos per 77 sek. susitvarkė su prancūzu Orlando Cazorla.

Aštuntfinalyje lietuvis per 1 min. 33 sek. pralaimėjo „Ippon“ įvertinimą gavusiam vengrui Attilai Uvegesui ir baigė pasirodymą. Galutinėje įskaitoje S. Broga užėmė 9-ą vietą.

Italijoje kovėsi 310 sportininkų iš 37 valstybių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų