Simonas Broga iškovojo dvi pergales Europos dziudo taurės etape Italijoje

Vyrų svorio kategorijoje iki 73 kg lietuvis per 4 min. „Yuko“ įvertinimu nugalėjo Italijos atstovą Matthew Paulą Marastoni. Antrajame rate S. Broga vos per 77 sek. susitvarkė su prancūzu Orlando Cazorla.
Aštuntfinalyje lietuvis per 1 min. 33 sek. pralaimėjo „Ippon“ įvertinimą gavusiam vengrui Attilai Uvegesui ir baigė pasirodymą. Galutinėje įskaitoje S. Broga užėmė 9-ą vietą.
Italijoje kovėsi 310 sportininkų iš 37 valstybių.
