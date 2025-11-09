 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Meida Masytė pelnė sidabro medalį Europos jaunių tekvondo čempionate

2025-11-09 16:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 16:20

Atėnuose (Graikija) baigėsi Europos jaunių tekvondo čempionatas, kurį vainikavo Lietuvos kovotojos – Meidos Masytės – sidabro medalis.

Meida Masytė | Organizatorių nuotr.

0

Svorio kategorijoje iki 55 kg lietuvė startavo pergale 2-0 prieš slovėnę Anemarię Kovačič. Aštuntfinalyje M. Masytė 2-0 pranoko serbę Milicą Ivkovič, o ketvirtfinalyje 2-1 palaužė graikės Elisavet Tsachouridou pasipriešinimą ir užsitikrino medalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pusfinalyje Aurimo Masio auklėtinė 2-1 nugalėjo italę Sofią Casagrandę ir tik finale 0-2 pralaimėjo neutraliai atletei Evai Ignatenko.

Sportas.lt primena, kad šiame čempionate auksą laimėjo Airijai atstovaujanti Luka Meištininkaitė (iki 44 kg). Airijai jaunesnėse amžiaus grupėse atstovavo ir jos sesuo Gerda Meištininkaitė, kuri dabar jau gina Lietuvos garbę.

