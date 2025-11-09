Meida Masytė pelnė sidabro medalį Europos jaunių tekvondo čempionate

Svorio kategorijoje iki 55 kg lietuvė startavo pergale 2-0 prieš slovėnę Anemarię Kovačič. Aštuntfinalyje M. Masytė 2-0 pranoko serbę Milicą Ivkovič, o ketvirtfinalyje 2-1 palaužė graikės Elisavet Tsachouridou pasipriešinimą ir užsitikrino medalį.
Pusfinalyje Aurimo Masio auklėtinė 2-1 nugalėjo italę Sofią Casagrandę ir tik finale 0-2 pralaimėjo neutraliai atletei Evai Ignatenko.
Sportas.lt primena, kad šiame čempionate auksą laimėjo Airijai atstovaujanti Luka Meištininkaitė (iki 44 kg). Airijai jaunesnėse amžiaus grupėse atstovavo ir jos sesuo Gerda Meištininkaitė, kuri dabar jau gina Lietuvos garbę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!