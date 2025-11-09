Rygoje – fechtuotojos Liepos Kaminskaitės bronza

Fantastiškai merginų špagos grupėje pasirodė Liepa Kaminskaitė. Vieną kovą pogrupyje pralaimėjusi sportininkė, atkrintamosiose 15:12 įveikė britę C. Yu, 15:3 palaužė estę K. Vau, tokiu pat triuškinančiu rezultatu laimėjo prieš britę M. Turkmen. Kovoje dėl vietos finale L. Kaminskaitė 10:15 nusileido varžybų nugalėtoja tapusiai kinei J. Han ir pasipuošė bronzos medaliu.
Tarp 16-os geriausiųjų prasibrovė trys Lietuvos atletės – Smiltija Serbentaitė (11 vieta), Polina Polyakova (13 vt.), Rostyslava Krasnikova-Gerasymenko (15 vt.)
Vaikinų grupėje panašiai sukovojo Simonas Lalas ir Mykolas Rojus. Pogrupiuose sportininkai patyrė po vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose laimėjo po dvi kovas iki 15 dūrių. Kovoje dėl patekimo tarp 8-ių geriausiųjų, S. Lalas 10:15 nusileido rumunui A. Stoicai, o M. Rojus 9:15 turėjo pripažinti varžybų nugalėtojo latvio O. Puisos pranašumą. Galutinėje įskaitoje S. Lalas – 11 vieta, M. Rojus – 12 vieta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!