  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Rygoje – fechtuotojos Liepos Kaminskaitės bronza

Rygoje – fechtuotojos Liepos Kaminskaitės bronza

2025-11-09 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 12:31

2025 m. ;apkričio 8 d. Rygoje (Latvija) vyko Europos U14 etapas, kuriame dalyvavo 22 jaunieji Lietuvos fechtuotojai.

Varžybų akimirka | Organizatorių nuotr.

0

Fantastiškai merginų špagos grupėje pasirodė Liepa Kaminskaitė. Vieną kovą pogrupyje pralaimėjusi sportininkė, atkrintamosiose 15:12 įveikė britę C. Yu, 15:3 palaužė estę K. Vau, tokiu pat triuškinančiu rezultatu laimėjo prieš britę M. Turkmen. Kovoje dėl vietos finale L. Kaminskaitė 10:15 nusileido varžybų nugalėtoja tapusiai kinei J. Han ir pasipuošė bronzos medaliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp 16-os geriausiųjų prasibrovė trys Lietuvos atletės – Smiltija Serbentaitė (11 vieta), Polina Polyakova (13 vt.), Rostyslava Krasnikova-Gerasymenko (15 vt.)

Vaikinų grupėje panašiai sukovojo Simonas Lalas ir Mykolas Rojus. Pogrupiuose sportininkai patyrė po vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose laimėjo po dvi kovas iki 15 dūrių. Kovoje dėl patekimo tarp 8-ių geriausiųjų, S. Lalas 10:15 nusileido rumunui A. Stoicai, o M. Rojus 9:15 turėjo pripažinti varžybų nugalėtojo latvio O. Puisos pranašumą. Galutinėje įskaitoje S. Lalas – 11 vieta, M. Rojus – 12 vieta.

