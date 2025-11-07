 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos sportininkai skynė medalius Europos braziliško džiu-džitsu čempionate Italijoje

2025-11-07 18:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 18:40

Italijoje surengtas IBJJF Europos braziliško džiu-džitsu be kimono (no-gi) čempionatas.

Apdovanojimų ceremonija | Organizatorių nuotr.

Italijoje surengtas IBJJF Europos braziliško džiu-džitsu be kimono (no-gi) čempionatas.

0

Lukas Stankus („ZR Team Association“) laimėjo bronzą vyrų mėlynų diržų sunkaus svorio kategorijoje iki 91,5 kg.

Ūla Grikšaitė vicečempione tapo jaunių merginų mėlynų diržų vidutinio-sunkaus svorio kategorijoje (iki 62,5 kg). Ji atstovavo „Roger Gracie Academy“.

Jaunių merginų varžybose bronzą pelnė „Team Daniel Carvalho UK“ narė Deimantė Budrikaitė. Ji užėmė trečią vietą mėlynų diržų vidutinio svorio kategorijoje iki 58,5 kg.

Tarp veteranų bronzą pelnė Egidijus Markevičius.

