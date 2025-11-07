Luka Meištininkaitė iškovojo Europos jaunių tekvondo čempionato aukso medalį Atėnuose

Svorio kategorijoje iki 44 kg L. Meištininkaitė po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį ir jame 2-0 nugalėjo Izraelio atstovę Anną Protopopov. Ketvirtfinalyje L. Meištininkaitė 2-1 įveikė neutralią atletę Anastasiją Caranovą, pusfinalyje 2-0 pranoko ispanę Jimeną Sierrą Marquez, o finale 2-0 buvo pranašesnė už lenkę Leną Mielcarek.
Airija jaunesnėse amžiaus grupėse atstovavo ir Gerda Meištininkaitė, kuri dabar jau gina Lietuvos garbę.
Netoli medalio Atėnuose buvo Lietuvos atstovė Liepa Indrikonytė (iki 41 kg). Ji pateko tiesiai į aštuntfinalį, 2-1 nugalėjo kiprietę Kateriną Pattichi, o ketvirtfinalyje 1-2 nusileido būsimai čempionei neutraliai atletei Dianai Simonovai.
Šeštadienį svorio kategorijoje iki 55 kg kovos Meida Masytė.
