 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Luka Meištininkaitė iškovojo Europos jaunių tekvondo čempionato aukso medalį Atėnuose

2025-11-07 22:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 22:43

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos jaunių tekvondo čempionate penktadienį auksą iškovojo Airijai atstovaujanti Luka Meištininkaitė.

„Champion Taekwondo Ireland Club“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Atėnuose (Graikija) vykstančiame Europos jaunių tekvondo čempionate penktadienį auksą iškovojo Airijai atstovaujanti Luka Meištininkaitė.

REKLAMA
0

Svorio kategorijoje iki 44 kg L. Meištininkaitė po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį ir jame 2-0 nugalėjo Izraelio atstovę Anną Protopopov. Ketvirtfinalyje L. Meištininkaitė 2-1 įveikė neutralią atletę Anastasiją Caranovą, pusfinalyje 2-0 pranoko ispanę Jimeną Sierrą Marquez, o finale 2-0 buvo pranašesnė už lenkę Leną Mielcarek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Airija jaunesnėse amžiaus grupėse atstovavo ir Gerda Meištininkaitė, kuri dabar jau gina Lietuvos garbę.

Netoli medalio Atėnuose buvo Lietuvos atstovė Liepa Indrikonytė (iki 41 kg). Ji pateko tiesiai į aštuntfinalį, 2-1 nugalėjo kiprietę Kateriną Pattichi, o ketvirtfinalyje 1-2 nusileido būsimai čempionei neutraliai atletei Dianai Simonovai.

Šeštadienį svorio kategorijoje iki 55 kg kovos Meida Masytė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų