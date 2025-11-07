Prieš rungtynes jaudinęsis Masiulis: „Galime pralaimėti taktiškai, talentu, bet ne noru“

Po mačo vyriausiasis kauniečių treneris Tomas Masiulis akcentavo gerą gynybą.
„Gera komandinė pergalė. Džiaugiamės dėl sirgalių ir žaidėjų. Varžovams leidome pelnyti 77 taškus ir tai geras rezultatas. Jie galbūt per daug surinko greitajame puolime, bet džiaugiuosi pasiekta pergale“, – kalbėjo strategas.
– Ą.Tubelis pradėjo rungtynes vidurio puolėjo pozicijoje, vėliau jis buvo pakeistas. Kiek jis duoda šiame vaidmenyje?
– Idėja buvo, kad jis gintųsi prieš Pradillą. Nuo šio varžovo galima rizkuoti. Jis panašus į Shengelią, o Ąžuolas turi tvirtą kūną ir gali pristabdyti jį, gali keistis. Mintis buvo, kad prieš Sako turėti Lauryną, o su kitais aukštaūgiais keistis ginamaisiais.
– Pasiekta nelengva pergalė. Kiek tokios kovos grūdina komandą?
– Kiekvienos rungtynės yra nauja istorija, nauja kova ir vėl turi įrodinėti. Patenkintas esu visomis pergalėmis. Išlikome kartu, nesustojome. Atkovojome 16 kamuolių puolime, kas rodo mūsų norą. Mes galime pralaimėti taktiškai, talentu, bet ne noru. Tai yra mano ir sirgalių didžiausias noras.
– M.Wrightas buvo tuštesnis pirmoje pusėje ir rodė daug emocijų. Kaip jam pavyko susitelkti po pertraukos?
– Nebuvo rungtynių, kad su juo nebūtų emocijų. Jis turi ir savo nuomonę, bet yra geras žmogus ir tai yra normalu. Mosesas supranta, kad viskas yra dėl komandos ir visi norime laimėti. Smagu, kad jis kovojo ir žaidė po krepšiu, kur yra jo stiprioji pusė, o ne lakstė prie tritaškio. Ten su juo visiems sunku, ypač kai varžovai žaidė mobilesniais žaidėjais.
– Ą.Tubelis paliko aikštę trečiajame kėlinyje. Po to žaidė tik keliasdešimt sekundžių. Pasaugojote?
– Jis pajuto skausmus kojoje, bet vėliau sakė, kad vėl gali žaisti. Matysime, kai atliksime tyrimus. Tai buvo daugiau strateginiai ėjimai, kadangi ir Sleva žaidė gerai. Gale Ąžuolas išėjo tam, kad padarytų baudą, nes turėjo dar pražangų rezervą.
– I.Brazdeikis pasinaudojo gautu šansu?
– Visi turi savo šansų. Gauni ir eini kautis. Bandome išnaudoti žaidėjus. Kartais būna geriau, kartais blogiau. Bus ir pakilimų ir nuosmukių.Svarbu, kad būtum pasiruošęs, kai gauni šansą. Patenkinti, kad visi tai supranta ir norime taip judėti.
– Buvote minėjęs, kad šis mačas parodys komandos veidą. Širdis ramesnė po tokio mačo?
– Šių rungtynių laukėme ir jaudinomės, kadangi „Valencia“ žaidžia gerą krepšinį. Kitos komandos kažkiek turėjo problemų, galbūt mūsų neįvertino, bet džiugu, kad kontroliavome šias rungtynes savo gynyba.
