Aryna Sabalenka po atkaklios kovos žengė į finalą Rijade

Antrajame pusfinalyje JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-4) tik po įtemptos 2 valandų 22 minučių kovos 3:6, 6:3, 3:6 pralaimėjo favoritei Arynai Sabalenkai.
Pirmajame sete A. Anisimovai trūko sėkmės – ji nerealizavo visų 5 susikurtų „break pointų“ ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Antrajame sete JAV tenisininkė startavo fantastiškai (4:0), o A. Sabalenka ketvirtajame geime turėto „break pointo“ nerealizavo. Vėliau reitingo lyderė deficitą kiek sušvelnino (5:3), bet devintajame geime A. Anisimova laimėjo varžovės padavimų seriją ir užbaigė setą.
Lemiamo seto pradžioje A. Sabalenka nerealizavo „break pointo“. Septintajame geime ji susikūrė dar 2 tokias progas ir A. Anisimova spaudimo neatlaikė (3:4). JAV tenisininkė dar galėjo išlyginti rezultatą, bet aštuntajame geime nerealizavo „break pointo“, o devintajame pralaimėjo savo padavimų seriją.
A. Sabalenka šeštadienį finale žais su peties skausmus kenčiančia Kazachstano atstove Elena Rybakina (WTA-6). Tiesiogiai finalą nuo 18 val. transliuos „Go3“ televizijoje prieinamas „Setanta Sports 1“ kanalas.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.
