  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Titui Stremavičiui nepavyko dar kartą nustebinti šachmatų pasaulio

2025-11-09 16:09 / šaltinis: Sportas.lt
Indijoje vykstančiose prestižinėse pasaulio šachmatų taurės varžybose savo istorinį pasirodymą baigė lietuvis Titas Stremavičius (FIDE reitingas – 2544). Lietuvos didmeistris tapo pirmuoju mūsų šalies atstovu, patekusiu į trečiąjį šių varžybų etapą, tačiau jame 0,5:1,5 nusileido Indijos didmeistriui Venkateshui Pranavui (FIDE – 2641).

Valery Kazakouski ir Titas Stremavičius | Organizatorių nuotr.

0

Pirmojoje dvikovoje, žaisdamas juodosiomis figūromis, T. Stremavičius pralaimėjo. Kitą dieną, turėdamas baltąsias figūras, lietuvis stengėsi atsitiesti, tačiau prieš varžovą, kuris yra pasaulio jaunimo čempionas, išplėšti pergalės nepavyko – partija baigėsi lygiosiomis.

Pakeliui į trečiąjį ratą T. Stremavičius eliminavo šveicarą Sebastianą Bognerį (FIDE – 2552), o antrajame rate sensacingai nugalėjo vieną stipriausių pasaulio šachmatininkų – amerikietį Wesley So (FIDE – 2764). W. So pagal FIDE reitingą yra 5-as geriausias visų laikų žaidėjas. JAV šachmatininko reitingas 2017 m. buvo 2822. Aukštesnį reitingą per istoriją turėjo tik Magnusas Carlsenas (2882), Garry Kasparovas (2851), Fabiano Caruana (2844) ir Levonas Aronianas (2830).

T. Stremavičius pelnė 11 000 JAV dolerių, o bendrą turnyro prizų fondą sudaro 2 mln. JAV dolerių. 3 geriausi žaidėjai pateks į Kandidatų turnyrą ir kovos dėl vietos pasaulio čempionato finale, kur susitiks su dabartiniu čempionu indu Gukkeshu Dommaraju.

