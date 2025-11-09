 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Red Bull BC One“ finale Dominika Banevič po abejotino sprendimo antrus metus iš eilės iškovojo antrą vietą

2025-11-09 15:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 15:07

Tokijuje (Japonija) sekmadienį vyko prestižinės „Red Bull BC One“ breiko varžybos, kuriose sidabrą iškovojo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič – Bgirl Nicka.

Dominika Banevič – Bgirl Nicka | „Stop“ kadras

0

Po pirmųjų dviejų pergalių lietuvė pateko į pusfinalį Ten D. Banevič nugalėjo 2021 m. šių varžybų čempione tapusią amerikietę Logan Edrą – Bgirl Logistx.

Finale lietuvė susitiko su vietine šokėja – japone Riko Tsuhako – Bgirl Riko. Finale D. Banevič pademonstravo ne vieną itin sudėtingą techninį elementą, o varžovė padarė keletą klaidelių. Nepaisant to, daugelis teisėjų pergalę atidavė vietinei šokėjai.

Moterų finalas (nuo 3:51 val.):

„Tegul tai lieka jų sąžinei“, – sakė komentatorius Saulius Nalivaika.

Beje, net ir anglų kalba finalą komentavę ekspertai spėjo, kad teisėjai finale pergalę atiduos lietuvei.

R. Tsuhako pirmą kartą laimėjo šias prestižines varžybas. 2023 m. ji iškrito dar ketvirtfinalyje. D. Banevič sidabrą pelnė ir pernai, kai finale 2-3 pralaimėjo prieš Bgirl Indią. 2023 m. lietuvė pasirodymą baigė pusfinalyje.

D. Banevič praėjusį mėnesį antrą vietą užėmė ir nestandartinio formato „2 prieš 2“ varžybose Heraklione (Graikija) – „Creta Summer Jam“. Ten lietuvė šoko kartu su lenke Paulina Starus – Bgirl Paulina.

