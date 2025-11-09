 
Gaigalaitė iškovojo Europos kultūrizmo čempionato auksą, Šermokui – sidabras

2025-11-09 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos sportininkai Varšuvoje (Lenkija) surengtame WFF Europos čempionate užbaigė 2025 m. sezoną.

Justina Gaigalaitė | Organizatorių nuotr.

0

Justina Gaigalaitė iškovojo įspūdingą pergalę. Ji „Athletic“ kategorijoje tapo WFF čempione ir pelnė absoliučiai geriausios sportininkės titulą.

Sidabrą Lietuvai pridėjo Žygimantas Šermokas. Jis vyrų fitneso kategorijoje užėmė 2-ą poziciją.

Mykolas Bieliauskas „Bermuda“ kategorijoje buvo 4-as. Ingrida Vaitiekienė, gausiausioje bikini kategorijoje (16 dalyvių) užėmė 7-ą vietą.

