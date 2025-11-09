Gaigalaitė iškovojo Europos kultūrizmo čempionato auksą, Šermokui – sidabras

Justina Gaigalaitė iškovojo įspūdingą pergalę. Ji „Athletic“ kategorijoje tapo WFF čempione ir pelnė absoliučiai geriausios sportininkės titulą.
Sidabrą Lietuvai pridėjo Žygimantas Šermokas. Jis vyrų fitneso kategorijoje užėmė 2-ą poziciją.
Mykolas Bieliauskas „Bermuda“ kategorijoje buvo 4-as. Ingrida Vaitiekienė, gausiausioje bikini kategorijoje (16 dalyvių) užėmė 7-ą vietą.
