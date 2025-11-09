 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šokėjai Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė – pasaulio jaunimo čempionai

2025-11-09 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 12:39

Portugalijoje šeštadienį įvyko pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionatas, kuriame triumfavo Lietuvos sportininkai.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Portugalijoje šeštadienį įvyko pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionatas, kuriame triumfavo Lietuvos sportininkai.

0

Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“) tapo WDSF pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionais. Finale mūsų poros atlikti standartiniai šokiai buvo įvertinti visomis pirmomis vietomis, o Lotynų Amerikos šokiai – taip pat, išskyrus paso doblį, kuris pelnė antrąją vietą. Iš viso čempionate varžėsi 32 poros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabro medaliai atiteko Aleksei Sitnikovui ir Anastassiai Salamatovai iš Estijos, o bronzos medalius pelnė Jaka Bračko ir Venera Spasova iš Slovėnijos. Ketvirtoji vieta atiteko Nikitai Melnikovui ir Sonyai Popovai iš Izraelio, penktoji – Mikke Luttineniui ir Miinai Jauhiainen iš Suomijos, o šeštoji – Gioelei Antonielli ir Carlai Costa Jimeno.

Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Italijos, Estijos, Lenkijos, Austrijos, Portugalijos, Japonijos, Suomijos, Belgijos ir Ispanijos atstovų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.
Abi Lietuvos jaunimo poros pateko į pasaulio standartinių šokių čempionato finalą
LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos šokėjai skynė medalius WDSF varžybose Brno

