Lietuvos beisbolo-5 rinktinė Europos čempionate Panevėžyje liko ketvirta

Pirmose rungtynėse lietuviai nugalėjo turkus rezultatu 9:5. Net 4 taškus pelnė Napalis Paulius Grigas, 2 – Augustas Jansonas, o po 1 – Nomeda Neverauskaitė, Eligijus Miciuta ir Aistė Paškevičiūtė.
Antrame mače lietuviai pirmavo po N. P. Grigo taško, bet vėliau nepasižymėjo ir patyrė nesėkmę 1:4. Trečiose rungtynėse lietuviai jau pirmajame kėlinuke praleido 5 taškus ir vėliau neatsitiesė, pralaimėdami 4:8. Pastarajame mače 2 tšk. surinko N. P. Grigas, po 1 – E. Miciuta ir A. Jansonas.
Auksą iškovojo pagrindiniai favoritai prancūzai, kurie didžiajame finale užtikrintai 2-0 (9:1, 7:0) pranoko ispanus.
