  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė Europos čempionate Panevėžyje liko ketvirta

2025-11-08 19:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 19:28

Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje baigėsi 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionatas, kuriame apmaudžiai be medalių liko Lietuvos rinktinė. Mažojo finalo serijoje iki 2 pergalių lietuviai 1-2 nusileido Turkijai ir užėmė 4-ą vietą.

Erikos Tamulytės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje baigėsi 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionatas, kuriame apmaudžiai be medalių liko Lietuvos rinktinė. Mažojo finalo serijoje iki 2 pergalių lietuviai 1-2 nusileido Turkijai ir užėmė 4-ą vietą.

0

Pirmose rungtynėse lietuviai nugalėjo turkus rezultatu 9:5. Net 4 taškus pelnė Napalis Paulius Grigas, 2 – Augustas Jansonas, o po 1 – Nomeda Neverauskaitė, Eligijus Miciuta ir Aistė Paškevičiūtė.

Antrame mače lietuviai pirmavo po N. P. Grigo taško, bet vėliau nepasižymėjo ir patyrė nesėkmę 1:4. Trečiose rungtynėse lietuviai jau pirmajame kėlinuke praleido 5 taškus ir vėliau neatsitiesė, pralaimėdami 4:8. Pastarajame mače 2 tšk. surinko N. P. Grigas, po 1 – E. Miciuta ir A. Jansonas.

Auksą iškovojo pagrindiniai favoritai prancūzai, kurie didžiajame finale užtikrintai 2-0 (9:1, 7:0) pranoko ispanus.

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė | Organizatorių nuotr.
Lietuvos beisbolo-5 rinktinė pusfinalio trileryje pralaimėjo ispanams ir kovos dėl Europos čempionato bronzos
Erikos Tamulytės nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos beisbolo-5 rinktinė be pralaimėjimų pasiekė Europos čempionato pusfinalį Panevėžyje

