TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė pusfinalio trileryje pralaimėjo ispanams ir kovos dėl Europos čempionato bronzos

2025-11-08 13:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 13:27

Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje tęsiasi 2025 metų Europos beisbolo-5 čempionatas. Šeštadienį pusfinalio serijoje iki 2 pergalių Lietuvos rinktinė 1-2 nusileido Ispanijai.

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė | Organizatorių nuotr.

REKLAMA

0

Pirmose pusfinalio rungtynėse lietuviai patyrė nesėkmę 3:8. Po tašką pelnė Napalis Paulius Grigas, Eligijus Miciuta ir Rokas Zlataravičius.

Revanšą lietuviai pasiekė antrajame mače, kai nugalėjo rezultatu 4:3. Pergalingą tašką ketvirtajame kėlinuke po E. Miciutos smūgio pelnė Nomeda Neverauskaitė. Ji šiame mače iš viso surinko 2 tšk., o N. P. Grigas ir E. Miciuta pridėjo po 1.

Lemiamose pusfinalio rungtynėse lietuviai varžovams nusileido rezultatu 1:2. Pirmajame kėlinuke tašką pelnė N. P. Grigas, o ispanai atsakė 2 taškais. Per likusius 4 kėlinukus rezultatas nepasikeitė.

Šeštadienį nuo 15.30 val. lietuviai dėl bronzos kovos su turkais.

