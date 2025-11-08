Lietuvos beisbolo-5 rinktinė pusfinalio trileryje pralaimėjo ispanams ir kovos dėl Europos čempionato bronzos

Pirmose pusfinalio rungtynėse lietuviai patyrė nesėkmę 3:8. Po tašką pelnė Napalis Paulius Grigas, Eligijus Miciuta ir Rokas Zlataravičius.
Revanšą lietuviai pasiekė antrajame mače, kai nugalėjo rezultatu 4:3. Pergalingą tašką ketvirtajame kėlinuke po E. Miciutos smūgio pelnė Nomeda Neverauskaitė. Ji šiame mače iš viso surinko 2 tšk., o N. P. Grigas ir E. Miciuta pridėjo po 1.
Lemiamose pusfinalio rungtynėse lietuviai varžovams nusileido rezultatu 1:2. Pirmajame kėlinuke tašką pelnė N. P. Grigas, o ispanai atsakė 2 taškais. Per likusius 4 kėlinukus rezultatas nepasikeitė.
Šeštadienį nuo 15.30 val. lietuviai dėl bronzos kovos su turkais.
