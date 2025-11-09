Lyderių dvikovą laimėję „Dragūno“ rankininkai atitrūko nuo persekiotojų

Po permainingos kovos pergalę minimaliu skirtumu 38:37 (23:18) iškovojo čempionų titulą ginantys „Dragūno“ rankininkai.
Uostamiesčio komanda dar neįpusėjus pirmam kėliniui atitrūko penkiais įvarčiais. Panašus skirtumas laikėsi beveik visų rungtynių metu, bet susitikimo pabaigoje į lemiamą šturmą pakilusi sostinės komanda sugebėjo pasivyti varžovus ir išlyginti rezultatą 35:35. Persvarą praradęs „Dragūnas“ nesutriko ir į svečių šturmą atsakė trimis įvarčiais iš eilės. „Šviesa“ vėl sumažino atsilikimą, tačiau vilniečiams, dar kartą pasivyti šeimininkus nebepavyko.
„Buvo gero lygio rungtynės. Abi komandos demonstravo modernų, greitą rankinį ir surinko beveik po 40 įvarčių. Pirmą kėlinį žaidėme tikrai gerai, darėme mažai klaidų. Bet antrame kėlinyje atrodė, jog lyg žaidžia kita komanda, – komentavo rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidęs Lukas Juškėnas. – Pirmame kėlinyje įmetėme net 23 įvarčius, bet po pertraukos pelnėme tik 15 įvarčių. Labai didelis skirtumas. Ir tai ne dėl to, kad varžovai labai gerai žaidė, kad mus pristabdytų. Kol kas patys dar labai banguojame ir nėra stabilaus žaidimo. Bet svarbiausia yra pergalė. Turime daugiau patirties, tai galbūt šįkart ir nulėmė mūsų pergalę.“
Nugalėtojams L. Juškėnas pelnė 7 įvarčius, Paulius Čėsna ir serbas Filipas Hrnjakas prie pergalės pridėjo po 5 įvarčius, Benas Butkus ir Arvydas Bučius įmetė po 4 įvarčius, Karolis Stropus pasižymėjo 3 įvarčiais.
„Šviesos“ gretose rezultatyviausiai žaidė net 11 įvarčių į savo buvusios komandos vartus įmetęs Mykolas Lapiniauskas. Šarūnas Ugianskis įmetė 8 įvarčius, Domantas Ivanauskas – 5, Matas Aukštikalnis – 4, Skirmantas Plėta – 3.
„Prastai pradėjome rungtynes ir greitai paleidome varžovus į priekį. Vėliau sugebėjome grįžti į kovą ir išlyginome rezultatą. Bet ir vėl pralaimėjome atkarpą 0:3 ir to varžovams užteko pergalei. Gynyboje darėme per daug klaidų, nes praleidome net 38 įvarčius. Reikia pripažinti, kad šiandien varžovai buvo stipresni, – sakė iki tol net 7 metus Klaipėdos komandai atstovavęs, o prieš šį sezoną į „Šviesą“ perėjęs M. Lapiniauskas. – Kažkokių asmeniškumų nejaučiau ir papildomo nusiteikimo rungtynėse su buvusia komanda man nebuvo. Tiesiog stengiausi daryti savo darbą. Smagu žaisti prieš buvusią komandą. Gaila, kad pralaimėjome, nes asmeniniai įvarčiai nublanksta prieš komandos nesėkmę.“
Visas penkias pergales iškovoję „Dragūno“ rankininkai su 10 taškų atsiplėšė nuo artimiausių persekiotojų. Pirmuosius taškus praradusi „Šviesa“ turi 6 taškus po 4 rungtynių ir nukrito į trečią vietą.
Į antrą poziciją pakilo Kauno „Granitas-Karys“. Laikinosios sostinės komanda per 5 rungtynes iškovojo 7 taškus.
„Granitas-Karys“ susitikimą namuose su penktoje vietoje esančia vicečempione Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda baigė lygiosiomis 30:30 (13:13).
Rungtynės klostėsi tarsi amerikietiški kalneliai. Susitikimą geriau pradėję šeimininkai įgijo trijų įvarčių persvarą 6:3, bet sužaidus 23 min. priekyje jau buvo svečiai 11:8. Kėlinio pabaigoje „Granitui-Kariui“ pavyko pasivyti varžovus 13:13. Po pertraukos iniciatyvą vėl perėmusi „Pieno žvaigždžių“ komanda ilgą laiką užtikrintai pirmavo. Net 6 įvarčių persvara 28:22 laikėsi iki finalinės sirenos likus žaisti vos 5 min., bet tada „Granitas-Karys“ surengė lemiamą šturmą ir laimėjęs atkarpą 8:2, sugebėjo išplėšti lygiąsias.
„Džiaugiuosi tašku, nes taškas yra taškas. Bet labiausiai džiaugiuosi vyrų charakteriu ne tik šiose rungtynėse, bet ir viso sezono metu. Džiaugiuosi, kad atsiliekant tikrai nemažu skirtumu, po minutės pertraukėlės, vyrai sureagavo teigiamai ir visi įvykiai persivertė mums palankia linkme, – teigė prieš sezoną ženkliai atjaunėjusios „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas. – Mūsų jauna komanda rodo tvirtą charakterį ir mums patinka girdėti aplinkinių kalbas, kad nieko nepasieksime, kad visi mus lengvai sutryps ir sudaužys. Tai mus tik dar labiau įkvepia kovoti. Nors esame nuvertinami, mūsų jauna komanda jau parodė, kad visiems nebūsime lengvas riešutėlis.“
„Mūsų lygiosios netenkina. Ne kartą pirmavome net 6 įvarčių skirtumu, bet lemiamu momentu pritrūkome šalto proto. Neįveikėme varžovų spaudimo bei judrios jų gynybos ir per paskutines penkias atakas pelnėme vos vieną įvartį. Galėjome ramiai užbaigti rungtynes, bet trūko ramybės, o pristabdyti žaidimą jau neturėjom galimybės, nes minutės pertraukėles jau buvau išnaudojęs, – sakė per 4 rungtynes 3 taškus iškovojusios „Pieno žvaigždžių“ komandos treneris Gintaras Paškevičius. – Geriau žaidėme, viską turėjome savo rankose, bet kartais rungtynes laimi charakteris. Reikia pagirti „Granitą“. Jie lipo ant mūsų įkyriai, sumetė iš beviltiškų situacijų ir reikia pripažinti, kad jų užsispyrimas mums neleido laimėti. Kartais lygiosios tenkina abi komandas, bet šįkart vieni liūdi, kiti džiaugiasi.“
„Granito-Kario“ komandai 10 įvarčių pelnė rezultatyviausiu LRL rankininku tapęs Simas Butkus. 8 įvarčius Kauno ekipai pelnė Ernestas Guogis, 4 įvarčius įmetė Marius Kairys. „Granito-Kario“ vartininkas Oskaras Jasudas atrėmė 15-a metimų iš 45-ių (33 proc.).
„Pieno žvaigždžių“ komandai Karolis Piragis pelnė 9 įvarčius, Modestas Štarolis įmetė 7 įvarčius, Domantas Pukas pelnė 4 įvarčius. „Pieno žvaigždžių“ vartininkas, iš Kauno komandos prieš sezoną į Pasvalį persikėlęs Berkantas Drungilas, atrėmė net 20-imt metimų iš 49-ių (41 proc.).
Kitos LRL rungtynės vyks jau sekmadienį. Lyderis „Dragūnas“ namuose 14 val. priims „Pieno žvaigždes“, o antrą vietą užimantis „Granitas-Karys“ namuose 15.30 val. susitiks su artimiausia persekiotoja „Šviesos“ komanda.
