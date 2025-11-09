 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Bendžius Italijoje pelnė 18 taškų

2025-11-09 23:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 23:13

Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (1/6) Italijos lygoje svečiuose pratęsime 85:90 (17:20, 24:21, 20:13, 14:21, 10:15) nusileido Kantu „Acqua S.Bernardo“ (3/4).

E.Bendžius per 32 minutes įmetė 18 taškų (4/7 dvit., 2/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko perdavimą, 4 kartus klydo, perėmė 2 kamuolius, provokavo 4 pražangas, 5 kartus prasižengė bei rinko 12 naudingumo balų. Jo komandai taip pat 17 taškų pridėjo Anthony Hickey, 16 – D.J.Brewtonas. Kantu klubui 34 taškus pelnė Xavieras Sneedas (7 atk. kam., 43 n.b.).

