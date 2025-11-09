 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sheltonas švaistė auksines progas pratęsime ir „ATP Finals“ starte nusileido Zverevui

2025-11-09 23:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 23:26

Turine (Italija) sekmadienį prasidėjo prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Bjorno Borgo vardo grupės pirmojo turo mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po 1 valandos 33 minučių kovos 6:3, 7:6 (8:6) pasiekė pergalę prieš amerikietį Beną Sheltoną (ATP-6).

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

0

Pirmajame sete A. Zverevui nekilo didesnių problemų. Vokietis penktajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją, o devintajame dar sykį realizavo „break pointą“. B. Sheltonas progų tašku laimėti vokiečio padavimų seriją neturėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neturėjo B. Sheltonas „break pointų“ ir antrajame sete, tačiau sugebėjo išplėšti pratęsimą, nes A. Zverevas abiejų „break pointų“ nerealizavo. Pratęsime A. Zverevas greitai susikomplikavo padėtį (0:4). Vėliau vokietis kiek priartėjo (2:4, 3:5), bet B. Sheltonas vis tiek susikūrė 3 „set pointus“ (3:6). Atrodė, kad pratęsimas tuoj baigsis, tačiau tada amerikietis pralaimėjo iš 2 eilės taškus savo padavimų metu (5:6). Tai suteikė šansą A. Zverevui atsitiesti. Vokietis savo padavimų metu neklydo ir persvėrė rezultatą (7:6), o psichologiškai palūžęs B. Sheltonas dar ir pralaimėjo lemtingą tašką po savo padavimo.

A. Zverevas po antrųjų savo padavimų laimėjo 70 proc. galimų taškų, o B. Sheltonas – vos 24 proc.

Pirmadienį vyks dar du mačai: 15 val. Tayloras Fritzas žais prieš Lorenzo Musetti, o 21.30 val. – Jannikas Sinneris prieš Felixą Auger-Aliassime.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

