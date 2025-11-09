Sheltonas švaistė auksines progas pratęsime ir „ATP Finals“ starte nusileido Zverevui

Pirmajame sete A. Zverevui nekilo didesnių problemų. Vokietis penktajame geime „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją, o devintajame dar sykį realizavo „break pointą“. B. Sheltonas progų tašku laimėti vokiečio padavimų seriją neturėjo.
Neturėjo B. Sheltonas „break pointų“ ir antrajame sete, tačiau sugebėjo išplėšti pratęsimą, nes A. Zverevas abiejų „break pointų“ nerealizavo. Pratęsime A. Zverevas greitai susikomplikavo padėtį (0:4). Vėliau vokietis kiek priartėjo (2:4, 3:5), bet B. Sheltonas vis tiek susikūrė 3 „set pointus“ (3:6). Atrodė, kad pratęsimas tuoj baigsis, tačiau tada amerikietis pralaimėjo iš 2 eilės taškus savo padavimų metu (5:6). Tai suteikė šansą A. Zverevui atsitiesti. Vokietis savo padavimų metu neklydo ir persvėrė rezultatą (7:6), o psichologiškai palūžęs B. Sheltonas dar ir pralaimėjo lemtingą tašką po savo padavimo.
Sascha starts strong 🗣️@alexzverev wins five points in a row for an opening 6-3 7-6 victory over Shelton!#NittoATPFinals
A. Zverevas po antrųjų savo padavimų laimėjo 70 proc. galimų taškų, o B. Sheltonas – vos 24 proc.
Pirmadienį vyks dar du mačai: 15 val. Tayloras Fritzas žais prieš Lorenzo Musetti, o 21.30 val. – Jannikas Sinneris prieš Felixą Auger-Aliassime.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
