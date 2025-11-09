Carlosas Alcarazas prestižinį turnyrą Turine pradėjo pergalingai

Pirmajame Jimmy Connorso vardo grupės mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) per maždaug 100 minučių 7:6 (7:5), 6:2 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). Tai buvo jau 5-a ispano pergalė prieš australą iš tiek pat galimų.
C. Alcarazas dominavo pirmojo seto pradžioje: atitrūko 4:1, o šeštajame geime varžovo padavimų metu pirmavo 40:0. Visgi, tada ispanas iššvaistė 3 „break pointus“ ir staiga viskas pasikeitė. A. de Minauras septintajame geime „atgimė“ ir laimėjo ispano padavimų seriją. Pratęsime C. Alcarazas ne sykį buvo sunkioje padėtyje (1:3, 3:3, 3:5), bet galiausiai jam pavyko išsigelbėti, o spurtas 4:0 įtvirtino pergalę sete.
Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Vėliau C. Alcarazas realizavo dar du „break pointus“, o A. de Minauras savo progą iššvaistė ir skirtumas tapo triuškinantis.
C. Alcarazui tai buvo 68-a pergalė šiame ATP turo sezone. Pagal šį rodiklį jis yra sezono lyderis. Įdomu tai, kad antras tame sąraše rikiuojasi A. de Minauras (55 pergalės). Tiesa, jei neskaičiuosime Laverio taurės turnyro, A. de Minauras šiemet nė karto nenugalėjo pirmajame reitingo dešimtuke esančio varžovo.
C. Alcarazui betrūksta 2 pergalių, kad jis užsitikrintų pirmą vietą ATP reitinge iki metų pabaigos.
Kitas sekmadienio mačas planuojamas 21.30 val. Lietuvos laiku. Ten susitiks vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) bei amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6).
Taip pat sekmadienį buvo patvirtinta, kad antruoju atsarginiu turnyro žaidėju tapo norvegas Casperas Ruudas (ATP-10). Į turnyrą norvegas buvo pakviestas po serbo Novako Djokovičiaus (ATP-5) pasitraukimo. Tiesa, C. Ruudas žaisti galės tik tuo atveju, jei pasitrauks dar bent 2 tenisininkai.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
