Learneris Tienas dramatiškai triumfavo Mece ir iškovojo pirmą ATP 250 turnyro trofėjų karjeroje

L. Tienas atitrūko pirmojo seto pradžioje (4:1) ir persvaros neišbarstė, nors devintajame geime suteikė varžovui „break pointą“. Antrajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai C. Norrie susikūrė net 6 „break pointus“ ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. Per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“.
Lemiamą setą L. Tienas pradėjo puikiai (3:0) ir galėjo susikrauti triuškinantį pranašumą, jei šeštajame geime būtų realizavęs vieną iš dviejų „break pointų“. Visgi, C. Norrie atsilaikė, o vėliau pats laimėjo varžovo padavimų seriją (4:4). Devintajame geime britas galėjo persverti rezultatą, bet šį kartą „break pointo“ nelaimėjo. Pratęsime L. Tienas pateko į gilią „duobę“ (1:5), tačiau sugebėjo stebuklingai išsigelbėti, spurtuodamas 5:0. Amerikietis vėliau antru bandymu realizavo „match pointą“ ir šventė pergalę.
L. Tienui atiteko 250 reitingo taškų bei 90,675 tūkst. eurų. Reitinge amerikietis kils į sau rekordinę – 28-ą – vietą.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudarė 569,035 tūkst. eurų.
