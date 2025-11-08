 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Learneris Tienas dramatiškai triumfavo Mece ir iškovojo pirmą ATP 250 turnyro trofėjų karjeroje

2025-11-08 22:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 22:04

Mece (Prancūzija) vykusiame ATP 250 serijos „Moselle Open“ vyrų teniso turnyre kol kas didžiausią karjeros pergalę pasiekė 19-metis JAV žaidėjas Learneris Tienas (ATP-38), kuris šeštadienį finale per 2 valandas 10 minučių 6:3, 3:6, 7:6 (8:6) įveikė britą Cameroną Norrie (ATP-27). Tai buvo trečia L. Tieno pergalė prieš C. Norrie per keturias tarpusavio dvikovas.

Learneris Tienas | „Stop“ kadras

0

L. Tienas atitrūko pirmojo seto pradžioje (4:1) ir persvaros neišbarstė, nors devintajame geime suteikė varžovui „break pointą“. Antrajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai C. Norrie susikūrė net 6 „break pointus“ ir galiausiai laimėjo varžovo padavimų seriją. Per likusią seto dalį nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“.

Lemiamą setą L. Tienas pradėjo puikiai (3:0) ir galėjo susikrauti triuškinantį pranašumą, jei šeštajame geime būtų realizavęs vieną iš dviejų „break pointų“. Visgi, C. Norrie atsilaikė, o vėliau pats laimėjo varžovo padavimų seriją (4:4). Devintajame geime britas galėjo persverti rezultatą, bet šį kartą „break pointo“ nelaimėjo. Pratęsime L. Tienas pateko į gilią „duobę“ (1:5), tačiau sugebėjo stebuklingai išsigelbėti, spurtuodamas 5:0. Amerikietis vėliau antru bandymu realizavo „match pointą“ ir šventė pergalę.

L. Tienui atiteko 250 reitingo taškų bei 90,675 tūkst. eurų. Reitinge amerikietis kils į sau rekordinę – 28-ą – vietą.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Mece prizų fondą sudarė 569,035 tūkst. eurų.

