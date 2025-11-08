 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Blaževičius pasiekė pergalę miesto derbyje

2025-11-08 21:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 21:58

Turkijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Bursos „Tofaš“ (4/3) su Mareku Blaževičiumi.

M.Blaževičius prisidėjo prie pergalės

Turkijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Bursos „Tofaš“ (4/3) su Mareku Blaževičiumi.

0

Lietuvio komanda namie 84:70 (20:21, 23:20, 26:13, 15:16) nugalėjo Bursos „Bursaspor“ (2/5).

M.Blaževičius pasirodė starto penkete ir per 22 minutes surinko 9 taškus (3/5 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovotus ir perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 pražangas bei 13 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tofaš“ turėjo tik vieną dviženklininką – 20 taškų surinkusį Hugo Bessoną (4/5 tritaškių), po 9 pridėjo Alexas Perezas (5 atk. kam., 8 rez. perd., 4 klaidos), Tolga Gečimas (5 klaidos) ir Furkanas Korkmazas.

Bursos derbio pralaimėtojams po 13 taškų pelnė estas Arturas Konončukas (4 atk. kam.) bei Jonavoje žaidęs Bryantas Crawfordas (5 rez. perd.).

M.Blaževičiaus ekipa antradienį žais FIBA Čempionų lygoje – laukia išvyka pas Tenerifės „La Laguna“ su Roku Giedraičiu.

