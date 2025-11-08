Blaževičius pasiekė pergalę miesto derbyje

Lietuvio komanda namie 84:70 (20:21, 23:20, 26:13, 15:16) nugalėjo Bursos „Bursaspor“ (2/5).
M.Blaževičius pasirodė starto penkete ir per 22 minutes surinko 9 taškus (3/5 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 5 atkovotus ir perimtą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 pražangas bei 13 naudingumo balų.
„Tofaš“ turėjo tik vieną dviženklininką – 20 taškų surinkusį Hugo Bessoną (4/5 tritaškių), po 9 pridėjo Alexas Perezas (5 atk. kam., 8 rez. perd., 4 klaidos), Tolga Gečimas (5 klaidos) ir Furkanas Korkmazas.
Bursos derbio pralaimėtojams po 13 taškų pelnė estas Arturas Konončukas (4 atk. kam.) bei Jonavoje žaidęs Bryantas Crawfordas (5 rez. perd.).
M.Blaževičiaus ekipa antradienį žais FIBA Čempionų lygoje – laukia išvyka pas Tenerifės „La Laguna“ su Roku Giedraičiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!