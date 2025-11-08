 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tritaškius laidęs Kulvietis surinko dvigubą dublį

2025-11-08 20:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 20:14

Adrijos lygoje galingą pasirodymą surengė Saulius Kulvietis.

S.Kulvietis sužibo ryškiai

Adrijos lygoje galingą pasirodymą surengė Saulius Kulvietis.

0

Lietuvio vedama Klužo Napokos „U-BT“ (3/2) namie sutriuškino Čačako „Borac“ (1/4) – 97:76 (24:20, 16:18, 30:19, 27:19).

Pirmąją mačo pusę Rumunijos klubas laimėjo vos dviem taškais (40:38), bet antrojoje suvertė net 57 taškus ir triumfavo užtikrintai.

S.Kulvietis žibėjo ryškiai – 28 minutės, 20 taškų (2/4 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 5 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 10 rezultatyvių perdavimų, 3 pražangas bei 27 naudingumo balus.

17 taškų prie pergalės pridėjo Karelas Guzmanas (13 atk. kam., 4 rez. perd., 5 per. kam.), 15 – Mitchas Creekas (8 atk. kam.), 14 – Dušanas Miletičius (6/7 dvitaškių, 4 rez. perd.), 12 – Patrickas Richardas (6 rez. perd., 4/7 tritaškių), 11 – Trey’us Woodbury (4 klaidos).

Svečiams po 17 taškų pelnė Diante Baldwinas (7/16 dvitaškių) ir Pavle Nikoličius.

Artimiausią mačą S.Kulviečio ekipa žais Europos taurėje – trečiadienį laukia namų mačas prieš Manresos BAXI.

