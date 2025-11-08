 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kulboka svariai prisidėjo prie „Aris“ pergalės prieš Graikijos lygos naujokus

2025-11-08 18:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 18:19

Salonikų „Aris“ (2/4) su Arnoldu Kulboka nugalėjo Graikijos pirmenybių naujokus.

A.Kulboka buvo tarp savo komandos lyderių

Salonikų „Aris“ (2/4) su Arnoldu Kulboka nugalėjo Graikijos pirmenybių naujokus.

0

Lietuvio klubas namie 78:61 (14:14, 25:19, 23:14, 16:14) nugalėjo Mykonos „Mykonos“ (2/3).

A.Kulboka per 30 minučių surinko 14 taškų (2/2 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 6 atkovotus ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavmus, pražangą bei 15 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyvumu suvalkiečiui prilygo tik taip pat 14 taškų pelnęs Bryce'as Jonessas (7 rez. perd., 4 klaidos), 9 taškus pridėjo Brynas Forbesas (3/6 tritaškių), po 8 – Ronnie Harrellas ir iš Vilniaus atvykęs Stevenas Enochas (4/5 dvitaškių).

Svečiams 12 taškų sumetė Mylesas Hessonas (4 atk. kam., 1/5 tritaškių), 11 – Kendrickas Ray’us (4 atk. kam., 2/9 tritaškių), 10 – Jeremy Evansas (4 atk. kam.).

Graikijoje sunkiai įsibėgėjantis „Aris“ artimiausią mačą žais Europos taurėje, namie priimdamas Stambulo „Bahčešehir“.

