Grigonis svariai prisidėjo prie „Panathinaikos“ pergalės Graikijos lygoje

Ergino Atamano auklėtiniai išvykoje 89:72(22:22, 26:21, 19:13, 22:16) nugalėjo Atėnų „Peristeri“ (3/2).
M.Grigonis per 10 minučių surinko 9 taškus (3/5 tritaškių), 2 kartus prasižengė ir finišavo su 7 naudingumo balais.
PAO gretose atsirado tik vienas dviženklininkas – Kendrickas Nunnas per 25 minutes surinko 27 taškus (6/9 dvitaškių, 5/6 tritaškių), 4 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 pražangos ir 29 naudingumo balai.
Šeimininkams 16 taškų pelnė C.J.Harrisas (4 atk. kam.), 13 – Ty’us Nicholsas (3/6 tritaškių, 4 atk. kam.), 12 – Johnas Ittounas (4/8 tritaškių, 4 atk. kam.).
Dvigubą Eurolygos savaitę „Panathinaikos“ praleis kelyje – startuos Paryžiuje, o finišuos Madride.
