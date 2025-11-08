 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Grigonis svariai prisidėjo prie „Panathinaikos“ pergalės Graikijos lygoje

2025-11-08 18:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 18:01

Graikijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Atėnų „Panathinaikos“ (4/1) su Mariumi Grigoniu.

M.Grigonis gerai išnaudojo minutes

Graikijos pirmenybėse pergalių kraitį papildė Atėnų „Panathinaikos“ (4/1) su Mariumi Grigoniu.

REKLAMA
0

Ergino Atamano auklėtiniai išvykoje 89:72(22:22, 26:21, 19:13, 22:16) nugalėjo Atėnų „Peristeri“ (3/2).

M.Grigonis per 10 minučių surinko 9 taškus (3/5 tritaškių), 2 kartus prasižengė ir finišavo su 7 naudingumo balais.

PAO gretose atsirado tik vienas dviženklininkas – Kendrickas Nunnas per 25 minutes surinko 27 taškus (6/9 dvitaškių, 5/6 tritaškių), 4 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 pražangos ir 29 naudingumo balai.

Šeimininkams 16 taškų pelnė C.J.Harrisas (4 atk. kam.), 13 – Ty’us Nicholsas (3/6 tritaškių, 4 atk. kam.), 12 – Johnas Ittounas (4/8 tritaškių, 4 atk. kam.).

Dvigubą Eurolygos savaitę „Panathinaikos“ praleis kelyje – startuos Paryžiuje, o finišuos Madride.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Grigonis aktyviai kilo nuo suolo
Grigonis pelnė dviženklį taškų skaičių per „Panathinaikos“ pergalę prieš „Promitheas“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų