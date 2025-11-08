 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Fenerbahče“ vargo prieš autsaiderius Turkijoje

2025-11-08 14:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 14:02

Sunkią pergalę Turkijoje pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (6/1), kuri namie 91:87 (21:26, 14:28, 28:12, 28:21) palaužė to paties miesto „Buyukčekmece“ (0/7).

T.Biberovičius rinko svarbius taškus

Sunkią pergalę Turkijoje pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče" (6/1), kuri namie 91:87 (21:26, 14:28, 28:12, 28:21) palaužė to paties miesto „Buyukčekmece" (0/7).

0

Dar trečiojo kėlinio pradžioje komandas skyrė 19 taškų (54:35), tačiau tada „Fenerbahče“ kilo į kovą. Spurtas 15:0 persvėrė rezultatą (61:60), o ketvirtajame ketvirtyje kova vyko lygiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus 45 sek. arčiau pergalės buvo „Buyukčekmece“ (87:82), bet Tarikas Biberovičius pataikė iš toli, dar provokavo baudą, o Mikaelis Jantunenas išvedė į priekį „Fenerbahče“ – 89:87. Galiausiai pergalę tvirtino Melih Mahmutoglou baudos.

Laimėjusiems 23 taškus pridėjo Wade‘as Baldwinas (9 rez. perd., 4/9 trit.), 19 – M.Jantunenas, 15 – T.Biberovičius, 9 – Talenas Hortonas-Tuckeris.

Pralaimėjusiems 23 taškus pelnė Shawnas Pipesas, 18 – Azizas Bandaogo (10 atk. kam.).

