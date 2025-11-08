Grikšas: „Rheinmetall“ domisi bendradarbiavimu su Lietuva oro gynybos srityje

„Šiuo metu kalbėjome apie oro apsaugos sistemas, nes Lietuvoje turime sparčiai augančią gynybos ir saugumo pramonę – yra startuolių, mažų, vidutinių ir stambesnių įmonių, kurios jau pažengusios dronų ir antidronų srityje. „Rheinmetall“ tai yra įdomu, nes jie stiprina savo gamybinius pajėgumus“, – laidoje „ELTA kampas“ kalbėjo E. Grikšas.
„Kalbėjome, kokie galėtų būti bendri dvišaliai projektai, „Rheinmetall“ dirbant su mūsų pramonės įmonėmis, kuriant dronų, antidronų ir apskritai oro erdvės apsaugos sistemas“, – dėstė ekonomikos ir inovacijų ministras.
Kaip skelbta anksčiau, oficialiai prasidėjus sviedinių gamyklos statyboms, E. Grikšas taip pat su „Rheinmetall“ pasirašė memorandumą dėl modulinių užtaisų, kurie reikalingi minėtiems sviediniams šaudyti, gamyklos – šio projekto planavimui bei vystymui jau sudaryta derybinė darbo grupė.
Mano, jog Lietuva yra favoritė aktyviai besivaržant dėl užsienio investicijų
Anksčiau ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas yra sakęs, jog Lietuva šiuo metu varžosi dėl 12 naujų investicinių projektų, kurių bendra vertė galėtų siekti virš 1,3 mlrd. eurų. Ministras E. Grikšas įsitikinęs, jog investicinę aplinką vis labiau gerinanti Lietuva yra favoritė pritraukti bent dalį tų investicijų.
„Lietuva tampa konkurencingiausia šalimi regione, kalbant apie investicijų pritraukimą. Mūsų visos administracinės procedūros, kurios susijusios su statybų leidimais ar žemės sklypų formavimo klausimais, trumpėja dešimtimis kartų“, – teigė E. Grikšas.
„Mano vertinimu – taip (Lietuva yra favoritė pritraukti investicijas, dėl kurių šiuo metu konkuruoja – ELTA). Mes tikrai atrodome stipriai – administraciniai dalykai Lietuvoje vyksta greitai ir vyks dar greičiau, yra ir tam tikras valstybės prisidėjimas per esamas skatinimo priemones investuotojams pritraukti. Manau, kad judame gera kryptimi ir greitai turėsime gerų žinių“, – tikino ministras.
Tiesa, kaip aiškina Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovas, kol kas konkrečiomis detalėmis dėl projektų pasidalinti jis dar negali.
„Kol kas viskas yra derybinėje stadijoje. (...) Vyksta konkurencinė kova tarp valstybių, mums draugiškų kaimynių – ar tai būtų Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir ta pati Rumunija – visi įnirtingai kovoja siekiant pritraukti tiesiogines užsienio investicijas (TUI). Šioje stadijoje svarbu, kad atitinkamos detalės būtų atskleidžiamos tik tada, kai sudėti parašai ir numatyti konkretūs sklypai“, – teigė E. Grikšas.
Pirmojo tarptautinio vizito Vokietijoje metu kalbėjo su kitais potencialiais investuotojais
Pasak Vyriausybės nario, pagerėjusi investicinė aplinka yra paskata ne tik potencialiems investuotojams, dėl kurių šalis varžosi dabar, bet ir tiems, kuriuos Lietuva sieks pritraukti ateityje. Jis teigia būtent tą žinutę transliavęs savo pirmo tarptautinio vizito, kuris vyko Vokietijoje, metu.
„Pirmadienį vizitas į Vokietiją, Berlyną buvo būtent tam, kad kalbėtis su kitais potencialiais investuotojais. Jie buvo iš įvairių sričių: gynybos, biotechnologijų, dirbtinio intelekto ir t.t.“, – sakė EIM vadovas.
„Vizitas buvo tikrai sėkmingas ir turiningas. Siekis vykti į Vokietiją buvo keliamas, nes tai mūsų strateginis partneris gynybos srityje. Gerų užuomazgų matome tarp mūsų technologijų, inovacijų ir kitų aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių. (...) Tiesa, kalbėjau ir su Ispanijos ministru dėl galimo bendradarbiavimo turizmo srityje, susitikau su kitais potencialiais investuotojais“, – tikino E. Grikšas.
ELTA primena, kad nacionaliniam saugumui reikšminga „Rheinmetall“ šaudmenų gamykla iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamyklą, taip pat kaip ir naująjį kompetencijų centrą, valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
Veiklą gamykla turėtų pradėti jau 2026 m., produkcijos linijų paleidimas numatytas iki kitų metų pabaigos.