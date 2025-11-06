 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Rheinmetall“ pasiūlė kaip Europos kariuomenėms užsitikrinti energetinę nepriklausomybę

2025-11-06 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 09:00

Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall" pristatė ambicingą koncepciją „Giga PtX", kuria siekiama išspręsti vieną opiausių Europos saugumo problemų – kariuomenių priklausomybę nuo importuojamų degalų. Siūloma visame žemyne pastatyti šimtus decentralizuotų, modulių principu veikiančių gamyklų, kurios gamintų sintetinius degalus (e. degalus) ir užtikrintų stabilų kariuomenių aprūpinimą krizės ar karo atveju.

Rheinmetall (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos gynybos pramonės milžinė „Rheinmetall“ pristatė ambicingą koncepciją „Giga PtX“, kuria siekiama išspręsti vieną opiausių Europos saugumo problemų – kariuomenių priklausomybę nuo importuojamų degalų. Siūloma visame žemyne pastatyti šimtus decentralizuotų, modulių principu veikiančių gamyklų, kurios gamintų sintetinius degalus (e. degalus) ir užtikrintų stabilų kariuomenių aprūpinimą krizės ar karo atveju.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vadovaujantis „Rheinmetall“ pasiūlytu planu, priklausomai nuo poreikio, šios gamyklos galėtų gaminti dyzeliną arba aviacinį žibalą. Preliminariai skaičiuojama, kad kiekviena tokia gamykla galėtų pagaminti nuo 5 000 iki 7 000 tonų degalų per metus. „Rheinmetall“ šiame projekte veiktų kaip generalinis rangovas, atsakingas už visą procesą – nuo projektavimo ir statybos iki sistemų integravimo bei ilgalaikės eksploatacijos.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Gebėjimas kariauti reikalauja atsparios energetikos infrastruktūros. Išlaikyti iškastinio kuro tiekimo grandines gynybos atveju Europos valstybėms bus didelis iššūkis“, – pareiškė „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris.

Jis pabrėžė, kad projektas tuo pačiu prisidėtų prie pramonės transformacijos ir klimato kaitos mažinimo tikslų (skaičiuojama, kad kariuomenė visame pasaulyje yra atsakinga už apie 5,5 proc. pasaulinių CO₂ emisijų).

„Mes turime visus reikalingus partnerius. Esame pasiruošę ir galime pradėti nedelsiant“, – pridūrė kita bendrovės atstovė, pabrėždama pasirengimą stiprinti Europos degalų atsparumą.

Nepaisant techninio pasirengimo ir surinktos partnerių komandos, „Rheinmetall“ pabrėžia, kad „Giga PtX“ kol kas tėra koncepcija, o ne patvirtintas projektas. Bendrovė teigia esanti pasirengusi pradėti darbus vos tik gavus politinį pritarimą ir sukūrus būtiną teisinę bazę. Nors konkrečių vietų ar terminų dar nėra, ekspertų vertinimu, tokia decentralizuota degalų gamyba galėtų vienu metu sustiprinti tiek karinį, tiek civilinį energetinį saugumą.

