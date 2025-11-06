Atamanas po triuškinančio „Panathinaikos“ pralaimėjimo sveikino „Olympiacos“ kritikavo Shortsą

Po trijų kėlinių graikai atsiliko net 42:67, o lemiamu metu sugebėjo tik nežymiai apkarpyti deficitą.
Po rungtynių „Panathinaikos“ strategas Erginas Atamanas nusprendė pasveikinti ne varžovus, o Pirėjo „Olympiacos“, kurių vardas tribūnose skambėjo itin garsiai. Du raudonai balti klubai sutaria puikiai, tad „Crvena Zvezda“ gerbėjai manė taip įgelsiantys treneriui, bet sulaukė atkirčio.
„Sveikinimai „Olympiacos“. Atsiprašau serbų, bet visi gerbėjai palaikė „Olympiacos“, tad susimaišiau“, – ironizavo specialistas.
E.Atamanas spaudos konferencijoje pripažino, kad „Panathinaikos“ ieško papildymo priekinėje linijoje.
„Rinkoje dairomės aukštaūgio, kuris galėtų mums padėti, nes nėra aišku, kada sugrįš Lessortas“, – teigė turkas.
Atėnų klubas dėl traumų prarado visus tris puolėjus – žaisti negali ne tik Mathiassas Lessortas, bet ir Omeras Yurtsevenas bei Richaunas Holmesas. Belgrade kovą dėl kamuolių PAO pralaimėjo 31:44.
Išskirtas buvo ir praėjusį sezoną Paryžiuje siautęs, bet siautulio į Atėnų klubą nepernešęs T.J.Shortsas.
„90 procentų nesu patenkintas jo pasirodymais mūsų komandoje. Gal tai mūsų kaltė, gal – jo, bet realybė tokia, kad nesulaukėme pasirodymų, kurių tikėjomės. Dėl gandų nieko nežinau“, – tikino E.Atamanas, nenorėjęs vertinti kalbų apie „Crvena Zvezda“ norą pasiskolinti gynėją.
„Panathinaikos“ (5/4) žvaigždynas Eurolygoje užima aštuntąją vietą, o per artėjančią dvigubą savaitę graikų laukia dvi išvykos į Paryžių ir Madridą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!