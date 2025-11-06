 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičiaus vedami „Lakers“ palaužė „Spurs“: įspūdingas slovėno pasirodymas prieš Wembanyamą

2025-11-06 08:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 08:28

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susigrūmė dvi iš ryškiausių Europos žvaigždžių.

L.Dončičius buvo sunkiai sulaikomas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susigrūmė dvi iš ryškiausių Europos žvaigždžių.

0

Luka Dončičiaus vedami Los Andželo „Lakers“ (7/2) namie 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20) palaužė San Antonijaus „Spurs“ (5/2) su Victoru Wembanyama.

„Lakers“ rungtynes pasitiko ne tik be šį sezoną dar nežaidusio LeBrono Jameso, bet ir be kirkšnies traumą patyrusio Austino Reaveso, tad dėl pergalės turėjo gerokai paprakaituoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiąją mačo dalį pirmavę „Spurs“ ketvirtajame kėlinyje laikėsi trapios persvaros (106:97). Vis dėlto Los Andželo klubas priartėjo Rui Hachimuros tritaškiu, o iniciatyvą perėmė baudų metimų lenktynėse.

Pražangą su sirena išprovokavęs Julianas Champagnie dar galėjo pakeisti mačo baigtį, bet bu jo baudų metimai skriejo pro šalį.

Visi „Spurs“ starto penketo žaidėjai sumetė 14–19 taškų, o ryškiausias iš jų buvo V.Wembanyama – 33 minutės, 19 taškų (5/12 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 9/11 baudų metimų), 8 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 6 pražangos.

Prancūzą visokeriopai pranoko L.Dončičius – 42 minutės, 35 taškai (5/16 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 13/17 baudų metimų), 9 atkovoti, 5 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų, 2 blokai bei 5 pražangos.

Daugeliu statistinių rodiklių komandos pasirodė panašiai, o „Lakers“ pranašumą susikūrė gerokai rečiau klysdami (12:19).

Los Andželo klubas dabar keliaus į Atlantą, o „Spurs“ namie priims Hjustono „Rockets“ (5/2).

„Spurs“: Victoras Wembanyama 19 (8 atk. kam., 5 klaidos, 5/14 metimų), Jeremy Sochanas (5/5 dvitaškių) ir Stephonas Castle’as (5 atk. kam., 8 rez. perd.) po 16, Devinas Vassellas 15 (4 rez. perd., 2/8 tritaškių), Harrisonas Barnesas (6 atk. kam., 4/6 tritaškių) ir Julianas Champagnie (7 atk. kam., 3/8 tritaškių) po 14, Keldonas Johnsonas 12.

„Lakers“: Luka Dončičius 35 (9 atk. kam., 13 rez. perd., 5 per. kam., 4/11 tritaškių), DeAndre Aytonas 22 (10 atk. kam.), Marcusas Smartas 17 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Rui Hachimura 15, Jaxsonas Hayesas 9, Jake’as LaRavia 8 (6 atk. kam., 3/9 metimų).

