Sabonį praradę „Kings“ palaužė „Warriors“, Westbrookas vakarą pažymėjo trigubu dubliu

„Karaliai“ be Domanto Sabonio apgynė namų tvirtovę nuo San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/4) – 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31).
Prieš rungtynes paskelbta, kad „Kings“ neturės ne tik šonkaulius sutrenkusio lietuvio, bet ir nugaros skausmus jaučiančio Zacho LaVine’o. Vis dėlto ryškiausių veidų neturėjo ir svečiai – Draymondas Greenas ir Jimmy Butleris gydosi smulkias traumas, o Stephenas Curry apsirgo.
Rungtynes geriau pradėjo „Warriors“, o ketvirtojo kėlinio viduryje rezultatas dar buvo lygus – 104:104. Šeimininkai trijų minučių atkarpą tuomet laimėjo 11:0, o pergalę įtvirtino baudų metimais.
Kaip geriausiais savo laikais sužaidė 36-erių Russellas Westbrookas – 35 minutės, 23 taškai (6/9 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 16 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų bei pražanga.
Gynėjas svariai prisidėjo prie net 48 procentų tikslumu komandos mestų tritaškių (11/23).
Tuo tarpu „Warriors“ gretose ir toliau stebina vos 56-uoju šaukimu pakviestas naujokas Willas Richardas – 35 minutės, 30 taškų (5/7 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 5/7 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 3 pražangos.
„Karius“ žudė net 19 klaidų, o koncentracijos stoką ketvirtojo kėlinio pradžioje iliustravo kamuoliu nepersivarymas per aštuonio sekundes.
San Fransisko kitam mačui vyksta į Denverį, „Kings“ savo arenoje sutiks čempionus Oklahomos „Thunder“ (8/1).
„Warriors“: Willas Richardas 30 (7 atk. kam., 5/8 tritaškių), Mosesas Moody 28 (4 blokai, 6/11 tritaškių), Jonathanas Kuminga 24 (9 atk. kam.), Brandinas Podziemskis 14 (9 atk. kam., 9 rez. perd.), Buddy Hieldas 9.
„Kings“: DeMaras DeRozanas 25 (8/19 dvitaškių), Russellas Westbrookas 23 (16 atk. kam., 10 rez. perd., 3/4 tritaškių), Malikas Monkas 21 (4 atk. kam.), Dennisas Schroderis 18 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Drew Eubanksas (6 at. kam., 5/6 dvitaškių) ir Nique’as Cliffordas po 12.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!