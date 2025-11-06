 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonį praradę „Kings“ palaužė „Warriors“, Westbrookas vakarą pažymėjo trigubu dubliu

2025-11-06 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 08:11

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę pasiekė nukraujavę Sakramento „Kings“ (3/5).

R.Westbrookas surinko trigubą dublį (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pergalę pasiekė nukraujavę Sakramento „Kings“ (3/5).

0

„Karaliai“ be Domanto Sabonio apgynė namų tvirtovę nuo San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/4) – 121:116 (25:32, 32:30, 35:23, 29:31).

Prieš rungtynes paskelbta, kad „Kings“ neturės ne tik šonkaulius sutrenkusio lietuvio, bet ir nugaros skausmus jaučiančio Zacho LaVine’o. Vis dėlto ryškiausių veidų neturėjo ir svečiai – Draymondas Greenas ir Jimmy Butleris gydosi smulkias traumas, o Stephenas Curry apsirgo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynes geriau pradėjo „Warriors“, o ketvirtojo kėlinio viduryje rezultatas dar buvo lygus – 104:104. Šeimininkai trijų minučių atkarpą tuomet laimėjo 11:0, o pergalę įtvirtino baudų metimais.

Kaip geriausiais savo laikais sužaidė 36-erių Russellas Westbrookas – 35 minutės, 23 taškai (6/9 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 16 atkovotų, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų bei pražanga.

Gynėjas svariai prisidėjo prie net 48 procentų tikslumu komandos mestų tritaškių (11/23).

Tuo tarpu „Warriors“ gretose ir toliau stebina vos 56-uoju šaukimu pakviestas naujokas Willas Richardas – 35 minutės, 30 taškų (5/7 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 5/7 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 3 pražangos.

„Karius“ žudė net 19 klaidų, o koncentracijos stoką ketvirtojo kėlinio pradžioje iliustravo kamuoliu nepersivarymas per aštuonio sekundes.

San Fransisko kitam mačui vyksta į Denverį, „Kings“ savo arenoje sutiks čempionus Oklahomos „Thunder“ (8/1).

„Warriors“: Willas Richardas 30 (7 atk. kam., 5/8 tritaškių), Mosesas Moody 28 (4 blokai, 6/11 tritaškių), Jonathanas Kuminga 24 (9 atk. kam.), Brandinas Podziemskis 14 (9 atk. kam., 9 rez. perd.), Buddy Hieldas 9.

„Kings“: DeMaras DeRozanas 25 (8/19 dvitaškių), Russellas Westbrookas 23 (16 atk. kam., 10 rez. perd., 3/4 tritaškių), Malikas Monkas 21 (4 atk. kam.), Dennisas Schroderis 18 (7 atk. kam., 7 rez. perd.), Drew Eubanksas (6 at. kam., 5/6 dvitaškių) ir Nique’as Cliffordas po 12.

