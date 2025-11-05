 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Kesslerio sezoną „Jazz“ gretose nutraukė rimta peties trauma

2025-11-05 21:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 21:09

Jutos „Jazz“ (3/4) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną tęs be pagrindinio vidurio puolėjo.

W.Kessleris šį sezoną daugiau nežais (Scanpix nuotr.)

0

Sunkią peties traumą patyrę Walkeris Kessleris – jam prireikė operacijos, o šį sezoną ant parketo jis jau negrįš.

24 metų 218 cm ūgio vidurio puolėjas sezoną pradėjo per 31 minutę rinkdamas 14,4 taško, 10,8 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus bei 1,8 bloko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

W.Kessleris visoje lygoje buvo trečias pagal taiklumą „iš žaidimo“ (70,3 procento), septintas pagal blokus ir aštuntas pagal atkovotus kamuolius. Šį sezoną jis pataikė šešis iš aštuonių tritaškių.

Amerikiečio minutės atiteks vietą startiniame penkete užėmusiam bosniui Jusufui Nurkičiui.

„Jazz“ nėra priskiriami prie NBA favoritų, o Vakarų konferencijoje dalinasi 9–10 vietas.

 

