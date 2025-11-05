Kesslerio sezoną „Jazz“ gretose nutraukė rimta peties trauma

Sunkią peties traumą patyrę Walkeris Kessleris – jam prireikė operacijos, o šį sezoną ant parketo jis jau negrįš.
Utah's Walker Kessler is undergoing season-ending left shoulder surgery for a torn labrum, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2025
24 metų 218 cm ūgio vidurio puolėjas sezoną pradėjo per 31 minutę rinkdamas 14,4 taško, 10,8 atkovoto ir 1,4 perimto kamuolio, 3 rezultatyvius perdavimus bei 1,8 bloko.
W.Kessleris visoje lygoje buvo trečias pagal taiklumą „iš žaidimo“ (70,3 procento), septintas pagal blokus ir aštuntas pagal atkovotus kamuolius. Šį sezoną jis pataikė šešis iš aštuonių tritaškių.
Amerikiečio minutės atiteks vietą startiniame penkete užėmusiam bosniui Jusufui Nurkičiui.
„Jazz“ nėra priskiriami prie NBA favoritų, o Vakarų konferencijoje dalinasi 9–10 vietas.
