 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Gargždų amerikiečių duetas įveikė O.Pleikio vedamus „Šiaulius“

2025-11-05 20:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 20:58

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) prasidėjo antrojo rato kovos.

J.Pipkinso ir O.Pleikio taškų lenktynes laimėjo amerikietis (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) prasidėjo antrojo rato kovos.

REKLAMA
0

Dramatišką pergalę pasiekė „Gargždai“ (2/3), kurie namuose 102:91 (25:19, 25:27, 24:26, 28:19) palaužė „Šiaulius“ (2/3).

Pirmojoje akistatoje „Šiauliai“ buvo įveikę oponentus 89:83.

Nebeliko ekipų, kurios turėtų vos vieną laimėjimą Citadele KMT, tad intriga, kaunantis dėl vietos ketvirtfinalyje, tik didėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimas prasidėjo permainingai, nors atsilaikę „Gargždai“ ir pabandė atitrūkti – 18:13. Skirtumas tarp komandų po truputį augo, kol Karolis Giedraitis jį vertė dviženkliu (30:19), bet Marius Valinskas, Oskaras Pleikys ir Rokas Čivilis rinko svarbius taškus „Šiauliams“ – 28:34. Deficitą svečiai toliau sėkmingai tirpdė (46:49), o gerą kėlinio pabaigą šiauliečiams apgadino tik Darylas Doualla – 50:46.

REKLAMA
REKLAMA

Po didžiosios pertraukos O.Pleikys lygino rezultatą (51:51), bet iniciatyvos „Šiauliai“ taip ir neperėmė. Šeimininkai stabilizavo padėtį Jalono Pipkinso dėka (61:54), nes būtent jo metimų serija leido „Gargždams“ pasijusti ramiau. Tiesa, po trečio kėlinio šeimininkai turėjo tik trapų pranašumą – 74:72.

REKLAMA

„Gargždai“ bandė dėti pamatus savo pergalei (81:72), tačiau kitų planų turėjo O.Pleikys – 77:81. Jo ir Camerono Reddisho gera atkarpa išlaikė šiauliečius mūšyje (81:85), o žaisti liko pusė kėlinio.

J.Pipkinsas apsukų nemažino ir tęsė savo ryškų pasirodymą (91:85), būtent jo ir N.Mineikio taškai dėjo tašką rungtynėse – 97:88. Likusios 2 minutės situacijos nebekeitė.

REKLAMA
REKLAMA

Gargždiškių vedliu tapęs J.Pipkinsas per 25 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 8 kamuolius, rinko 28 naudingumo balus.

„Šiauliai“ vertėsi be Dovydo Romančenkos, Cedrico Hendersono ir Siimo-Sanderio Venes. Prieš šį Citadele KMT mačą taip pat klubą paliko Jordanas Brownas.

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 26 (8 atk. kam., 28 naud. bal.), Joshua Haginsas 16 (8 rez. perd., 5 kld., 28 naud. bal.), Nojus Mineikis ir Paulius Petrilevičius – po 13, Brandonas Horvathas 8.

„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25 (7 atk. kam., 30 naud. bal.), Cameronas Reddishas 18, Marius Valinskas 14, Dayvionas McKnightas 12, Vaidas Kariniauskas 11.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J.Brownas grįžo prie solidesnio žaidimo (BNS nuotr.)
„Šiauliai“ be C.Reddischo iškovojo pergalę prieš „Gargždus“ KMT rungtynėse

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų