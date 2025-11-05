 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Fantastiška atomazga: Buzelis su „Bulls“ surengė įspūdingą sugrįžimą prieš „76ers“

2025-11-05 08:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 08:01

Į pergalių kelią Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įspūdingu stiliumi grįžo Čikagos „Bulls“ (6/1). Mato Buzelio atstovaujamas klubas namuose 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16) nugalėjo Filadelfijos „76ers“ (5/2).

Į pergalių kelią Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) įspūdingu stiliumi grįžo Čikagos „Bulls" (6/1). Mato Buzelio atstovaujamas klubas namuose 113:111 (27:45, 29:30, 28:20, 29:16) nugalėjo Filadelfijos „76ers" (5/2).

0

Šeimininkai tragiškai pradėjo rungtynes ir per pirmąjį ketvirtį praleido 45 taškus (27:45), antrajame kėlinyje skirtumas buvo pasiekęs 24 taškus – 41:65.

Visgi dar prieš lemiamą atkarpą „Bulls“ priartėjo iki 11 taškų (84:95), o įspūdingą išsigelbėjimą įvykdė per paskutines 4 minutes, kai laimėjo atkarpą 18:6.

Viską vainikavo Nikola Vučevičiaus tritaškis iš aikštės krašto po Josho Giddey perdavimo – 113:111. Svečiai turėjo 3 sekundes išsigelbėjimui, bet Quentino Grimeso tolimas šūvis tikslo nepasiekė.

Pergalingas N.Vučevičiaus šūvis:

„Bulls“ rungtynėse pirmavo tik būtent tas 3 paskutines rungtynių sekundes.

Prie fantastiško sugrįžimo prisidėjęs M.Buzelis per 30 minučių pasižymėjo 10 taškų (2/7 dvit., 2/4 trit.), 5 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu, rezultatyviu perdavimu, 2 blokais ir 2 klaidomis.

Prieš šį mačą abi komandos buvo įsitaisiusios Rytų konferencijos viršūnėje, o po šios pergalės „Bulls“ tapo vienvalde lydere.

„Bulls“: Joshas Giddey 29 (8/15 dvit., 7/8 baud., 15 atk. kam., 12 rez. perd., 5 kld.), Nikola Vučevičius 19 (7/9 dvit., 1/5 trit., 10 atk. kam.), Isaacas Okoro 16, Jalenas Smithas 14, Kevinas Huerteris 12, Matas Buzelis 10 (2/7 dvit., 2 blok.).

„76ers“: Tyrese'as Maxey 39 (8/16 dvit., 6/10 trit., 3 blok.), Joelis Embiidas 20 (6/15 dvit., 1/6 trit., 4 blok.), Kelly Oubre'as 18, V.J. Edgecombe'as 12 (2/9 dvit., 11 atk. kam.), Quentinas Grimesas 10.

Mačo apžvalga:

