Fantastiška atomazga: Buzelis su „Bulls“ surengė įspūdingą sugrįžimą prieš „76ers“

Šeimininkai tragiškai pradėjo rungtynes ir per pirmąjį ketvirtį praleido 45 taškus (27:45), antrajame kėlinyje skirtumas buvo pasiekęs 24 taškus – 41:65.
Visgi dar prieš lemiamą atkarpą „Bulls“ priartėjo iki 11 taškų (84:95), o įspūdingą išsigelbėjimą įvykdė per paskutines 4 minutes, kai laimėjo atkarpą 18:6.
Viską vainikavo Nikola Vučevičiaus tritaškis iš aikštės krašto po Josho Giddey perdavimo – 113:111. Svečiai turėjo 3 sekundes išsigelbėjimui, bet Quentino Grimeso tolimas šūvis tikslo nepasiekė.
Pergalingas N.Vučevičiaus šūvis:
„Bulls“ rungtynėse pirmavo tik būtent tas 3 paskutines rungtynių sekundes.
Prie fantastiško sugrįžimo prisidėjęs M.Buzelis per 30 minučių pasižymėjo 10 taškų (2/7 dvit., 2/4 trit.), 5 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu, rezultatyviu perdavimu, 2 blokais ir 2 klaidomis.
Prieš šį mačą abi komandos buvo įsitaisiusios Rytų konferencijos viršūnėje, o po šios pergalės „Bulls“ tapo vienvalde lydere.
„Bulls“: Joshas Giddey 29 (8/15 dvit., 7/8 baud., 15 atk. kam., 12 rez. perd., 5 kld.), Nikola Vučevičius 19 (7/9 dvit., 1/5 trit., 10 atk. kam.), Isaacas Okoro 16, Jalenas Smithas 14, Kevinas Huerteris 12, Matas Buzelis 10 (2/7 dvit., 2 blok.).
„76ers“: Tyrese'as Maxey 39 (8/16 dvit., 6/10 trit., 3 blok.), Joelis Embiidas 20 (6/15 dvit., 1/6 trit., 4 blok.), Kelly Oubre'as 18, V.J. Edgecombe'as 12 (2/9 dvit., 11 atk. kam.), Quentinas Grimesas 10.
Mačo apžvalga:
