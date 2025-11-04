„Heat“ pasiekė sunkią pergalę prieš „Clippers“ – Jakučionis vis dar nerungtyniavo

Majamio klubui vis dar negali padėti po kirkšnies traumos atsigaunantis Kasparas Jakučionis.
Likus žaisti mažiau negu dvi minutes Jamesas Hardenas tritaškiu lygino rezultatą – 116:116. Majamio komandą į priekį vėl išvedė Bamas Adebayo (118:116), o „Clippers“ neužpuolė. B.Adebayo pataikė dvi baudas (120:116), o J.Hardeno tritaškis sušvelnino rezultatą – 119:120. Majamio ekipa prarado kamuolį, tačiau K.Leonardo metimas paskutinėmis sekundėmis skriejo pro šalį.
MIAMI GETS THE STOP.— NBA (@NBA) November 4, 2025
HEAT SECURE THEIR 4TH W OF THE SEASON. pic.twitter.com/ALixqVcCvv
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo B.Adebayo, kuris per 30 minučių pelnė 25 taškus (8/14 dvit., 2/4 trit., 3/5 baud.), atkovojo 10 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus suklydo.
Los Andželo komandai J.Hardenas per 39 minutes įmetė 29 taškus (2/5 dvit., 6/10 trit., 7/7 baud.), atkovojo 7 ir perėmė kamuolį, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 7 kartus suklydo ir 4 sykius prasižengė.
„Heat“: Bamas Adebayo 25 (10 atk. kam.), Normanas Powellas 21, Andrew Wigginsas 17 (3/5 trit.), Kel’el’as Ware’as 16 (6/8 metimai), Simone Fontecchio 11.
„Clippers“: Jamesas Hardenas 29 (6/10 trit.), Kawhi Leonardas 27 (10/21 metimai), Derrickas Jonesas, Bradley Bealas ir Johnas Collinsas po 12, Krisas Dunnas 10.
