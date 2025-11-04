 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Heat“ pasiekė sunkią pergalę prieš „Clippers“ – Jakučionis vis dar nerungtyniavo

2025-11-04 08:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 08:50

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Majamio „Heat“ (4/3) ekipa išvykoje 120:119 (32:30, 34:41, 37:24, 17:24) palaužė Los Andželo „Clippers“ (3/3) krepšininkus.

B.Adebayo puikiai žaidė mačo gale (Scanpix nuotr.)

0

Majamio klubui vis dar negali padėti po kirkšnies traumos atsigaunantis Kasparas Jakučionis.

Likus žaisti mažiau negu dvi minutes Jamesas Hardenas tritaškiu lygino rezultatą – 116:116. Majamio komandą į priekį vėl išvedė Bamas Adebayo (118:116), o „Clippers“ neužpuolė. B.Adebayo pataikė dvi baudas (120:116), o J.Hardeno tritaškis sušvelnino rezultatą – 119:120. Majamio ekipa prarado kamuolį, tačiau K.Leonardo metimas paskutinėmis sekundėmis skriejo pro šalį.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo B.Adebayo, kuris per 30 minučių pelnė 25 taškus (8/14 dvit., 2/4 trit., 3/5 baud.), atkovojo 10 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 2 kartus suklydo.

„Heat“: Bamas Adebayo 25 (10 atk. kam.), Normanas Powellas 21, Andrew Wigginsas 17 (3/5 trit.), Kel’el’as Ware’as 16 (6/8 metimai), Simone Fontecchio 11.

„Clippers“: Jamesas Hardenas 29 (6/10 trit.), Kawhi Leonardas 27 (10/21 metimai), Derrickas Jonesas, Bradley Bealas ir Johnas Collinsas po 12, Krisas Dunnas 10.

