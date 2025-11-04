NBA lietuvių dvikova: Valančiūno blokai Saboniui ir „Nuggets“ pergalė prieš „Kings“

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (4/2) ekipa namie 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31) palaužė Sakramento „Kings“ (2/5) komandą, kurios garbę gina Domantas Sabonis.
Prieš ketvirtą kėlinį šeimininkai turėjo dviženklį pranašumą (104:93), tačiau Sakramento klubas šiek tiek priartėjo – 110:116. Vis „Nuggets“ atitrūko dar sykį (128:115) ir svečiai mačo pabaigoje jau sugebėjo tik šiek tiek sumažinti atsilikimą – 124:130.
J.Valančiūnas nugalėtojams per 12 minučių pelnė 8 taškus (4/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus ir 4 kartus prasižengė.
Some empty side PnR between Jonas Valančiūnas and Jamal Murray pic.twitter.com/fOqJkUJeyn— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) November 4, 2025
Abu savo blokus antrajame rungtynių kėlinyje J.Valančiūnas išrašė būtent D.Saboniui.
Pastarasis aikštėje praleido 37 minutes, įmetė 13 taškų (5/10 dvit.), atkovojo 17 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Solidus Denverio klube buvo Nikola Jokičius, kuris per 36 minutes pelnė 34 taškus (10/12 dvit., 4/10 trit. 2/3 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 14 rezultatyvių perdavimų, blokavo 2 metimus, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.
Aukštaūgis iš Serbijos pasižymėjo ir įspūdingu perdavimu, kurį atliko virš D.Sabonio galvos.
Watch ya head Domantas Sabonis 🫣— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 4, 2025
What a DIME by Nikola Jokic 👀pic.twitter.com/hp7HPiD5N5
Šiltomis ovacijomis Denveryje buvo sutiktas Russellas Westbrookas, kuris dar praėjusiame sezone žaidė būtent „Nuggets“ gretose.
Russell Westbrook and Nikola Jokic embracing each other during warmups 🥹💯— Beastbrook (@Beastbr00k0) November 4, 2025
The funniest duo the NBA has ever witnessed - we all miss them 😭pic.twitter.com/Ke951MFfO7
Prieš buvusį klubą gynėjas sužaidė solidų mačą ir pelnė 26 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 34 (14 rez. per.), Christianas Baunas 21 (7/10 metimai), Aaronas Gordonas 20 (7 atk. kam.), Jamalas Murray’us 15 (7 atk. kam., 7 rez. per.), Bruce’as Brownas 13.
„Kings“: Russellas Westbrookas 26 (12 atk. kam., 6 rez. per.), DeMaras DeRozanas 19 (8/17 metimai), Dennisas Schroderis 18 (9 rez. per.), Zachas Lavine’as (4/11 metimai) ir Keonas Ellisas po 15, Domantas Sabonis 13 (17 atk. kam.), Drew Eubanksas 10.
