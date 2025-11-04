 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA lietuvių dvikova: Valančiūno blokai Saboniui ir „Nuggets“ pergalė prieš „Kings“

2025-11-04 08:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 08:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susitiko dvi lietuvius savo gretose turinčios komandos.

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) susitiko dvi lietuvius savo gretose turinčios komandos.

0

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (4/2) ekipa namie 130:124 (39:30, 33:33, 32:30, 26:31) palaužė Sakramento „Kings“ (2/5) komandą, kurios garbę gina Domantas Sabonis.

Prieš ketvirtą kėlinį šeimininkai turėjo dviženklį pranašumą (104:93), tačiau Sakramento klubas šiek tiek priartėjo – 110:116. Vis „Nuggets“ atitrūko dar sykį (128:115) ir svečiai mačo pabaigoje jau sugebėjo tik šiek tiek sumažinti atsilikimą – 124:130.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas nugalėtojams per 12 minučių pelnė 8 taškus (4/4 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus ir 4 kartus prasižengė.

Abu savo blokus antrajame rungtynių kėlinyje J.Valančiūnas išrašė būtent D.Saboniui.

Pastarasis aikštėje praleido 37 minutes, įmetė 13 taškų (5/10 dvit.), atkovojo 17 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Solidus Denverio klube buvo Nikola Jokičius, kuris per 36 minutes pelnė 34 taškus (10/12 dvit., 4/10 trit. 2/3 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 14 rezultatyvių perdavimų, blokavo 2 metimus, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Aukštaūgis iš Serbijos pasižymėjo ir įspūdingu perdavimu, kurį atliko virš D.Sabonio galvos.

Šiltomis ovacijomis Denveryje buvo sutiktas Russellas Westbrookas, kuris dar praėjusiame sezone žaidė būtent „Nuggets“ gretose.

Prieš buvusį klubą gynėjas sužaidė solidų mačą ir pelnė 26 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 34 (14 rez. per.), Christianas Baunas 21 (7/10 metimai), Aaronas Gordonas 20 (7 atk. kam.), Jamalas Murray’us 15 (7 atk. kam., 7 rez. per.), Bruce’as Brownas 13.

„Kings“: Russellas Westbrookas 26 (12 atk. kam., 6 rez. per.), DeMaras DeRozanas 19 (8/17 metimai), Dennisas Schroderis 18 (9 rez. per.), Zachas Lavine’as (4/11 metimai) ir Keonas Ellisas po 15, Domantas Sabonis 13 (17 atk. kam.), Drew Eubanksas 10.

