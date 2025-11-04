 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ stiprina sudėtį – prisijungė Achiuwa

2025-11-04 17:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 17:15

Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ pasikvietėPreciousą Achiuwą, skelbia ESPN.

P.Achiuwa atvyksta į Sakramentą (Scanpix nuotr.)

Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings" pasikvietėPreciousą Achiuwą, skelbia ESPN.

1

Klubas atlaisvins aukštaūgiui vietą sudėtyje atleisdamas Isaacą Jonesą.

26-erių 203 cm ūgio P.Achiuwa praėjusį sezoną su Niujorko „Knicks“ marškinėliais Nacionalinėje krepšinio asociacijoje per 19 minučių fiksavo 6,1 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 0,7 bloko statistiką.

Sakramento klubas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) iškovojo dvi pergales per 7 rungtynes.

