„Kings“ stiprina sudėtį – prisijungė Achiuwa

Klubas atlaisvins aukštaūgiui vietą sudėtyje atleisdamas Isaacą Jonesą.
26-erių 203 cm ūgio P.Achiuwa praėjusį sezoną su Niujorko „Knicks“ marškinėliais Nacionalinėje krepšinio asociacijoje per 19 minučių fiksavo 6,1 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 0,7 bloko statistiką.
Sakramento klubas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) iškovojo dvi pergales per 7 rungtynes.
