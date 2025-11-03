 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Embiidas gavo jau ketvirtą baudą už nepadorų gestą

2025-11-03 10:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 10:38

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar vienos baudos sulaukė Joelis Embiidas.

J.Embiidas vėl turės susimokėti (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dar vienos baudos sulaukė Joelis Embiidas.

REKLAMA
0

Filadelfijos „76ers“ aukštaūgis nubaustas už nepadorų gestą rungtynėse prieš Bostono „Celtics“ – jam teks sumokėti 50 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.

2023-ųjų sausį už savo gestikuliaciją jis jau sumokėjo 25 tūkstančius JAV dolerių, 2023-ųjų spalį – 35 tūkstančius JAV dolerių, 2024-ųjų gruodį – 75 tūkstančius JAV dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukęs prastų naujienų kamerūnietis teisinosi, kad tik parodė pražangos gynyboje gestą, tad baudų kiekvienose rungtynėse turėtų sulaukti ir teisėjai.

REKLAMA
REKLAMA

Banguotai sezoną pradėjęs 31-erių aukštaūgis per 22 minutes renka 17,3 taško (39 procentai tritaškių), 5,3 atkovoto kamuolio bei 3,5 rezultatyvaus perdavimo.

REKLAMA

Šį sezoną J.Embiidas yra tik penktas rezultatyviausias „76ers“ žaidėjas, nusileisdamas Tyrese’ui Maxey (35,2), V.J.Edgecombe’ui (21,2), Kelly Oubre (17,6) ir Quentinui Grimesui (17,4).

Filadelfijos klubas per šešis pirmuosius mačus suklupo vos kartą ir Rytų konferencijoje dalinasi pirmąją vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų