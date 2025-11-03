Embiidas gavo jau ketvirtą baudą už nepadorų gestą

Filadelfijos „76ers“ aukštaūgis nubaustas už nepadorų gestą rungtynėse prieš Bostono „Celtics“ – jam teks sumokėti 50 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
Joel Embiid was fined $50K for this pic.twitter.com/b54C0PJYXC— Philly Sports Sufferer (@mccrystal_alex) November 2, 2025
2023-ųjų sausį už savo gestikuliaciją jis jau sumokėjo 25 tūkstančius JAV dolerių, 2023-ųjų spalį – 35 tūkstančius JAV dolerių, 2024-ųjų gruodį – 75 tūkstančius JAV dolerių.
Sulaukęs prastų naujienų kamerūnietis teisinosi, kad tik parodė pražangos gynyboje gestą, tad baudų kiekvienose rungtynėse turėtų sulaukti ir teisėjai.
Banguotai sezoną pradėjęs 31-erių aukštaūgis per 22 minutes renka 17,3 taško (39 procentai tritaškių), 5,3 atkovoto kamuolio bei 3,5 rezultatyvaus perdavimo.
Šį sezoną J.Embiidas yra tik penktas rezultatyviausias „76ers“ žaidėjas, nusileisdamas Tyrese’ui Maxey (35,2), V.J.Edgecombe’ui (21,2), Kelly Oubre (17,6) ir Quentinui Grimesui (17,4).
Filadelfijos klubas per šešis pirmuosius mačus suklupo vos kartą ir Rytų konferencijoje dalinasi pirmąją vietą.
