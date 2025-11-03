Po pergalės – Songailos kirtis legionieriui: „Kūnas buvo čia, bet daugiau nieko“

Slogiai namie startavę, bet vėliau atsitiesę šiauliečiai 89:85 palaužė Klaipėdos „Neptūną“ (4/3).
Šiauliečiams trūko daugelio legionierių indėlio – žaisti dėl traumos negali Cedricas Hendersonas, Jordanas Brownas ant parketo praleido vos dvi minutes, Cameronas Reddishas per 15 minučių nepelnė nė taško. Vis dėlto komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila jų situacijas vertino skirtingai.
Po rungtynių specialistas pergalę dedikavo tik pusei savo komandos bei nesirengė spėlioti, kada į rikiuotę grįš vienas lyderių.
„Noriu atvirai pasakyti, kad tie šeši žmonės, kurie šiandien atėjo pasiruošę žaisti – nuimu kepurę ir atiduodu visą pagarbą, nes čia nebuvo kažkokios taktikos. Čia paprasčiausiai buvo noras žaisti, laimėti namie, prieš savus sirgalius, parodyti charakterį. Šiandien jie tai ir padarė, todėl ir laimėjome“, – teigė D.Songaila.
– Turite galvoje, kad Cameronas Reddishas ir Jordanas Brownas neatėjo į rungtynes?
– Jie atėjo, kūnas buvo čia, bet daugiau nieko. Aišku, su Camu ganėtinai suprantu, buvo keturios dienos „off“. Buvo šeimyninės problemos, reikėjo skristi atgal, išsispręsti. Jis ką tik grįžo, pasitreniravo vieną dieną, galiu tai suprasti. Po keturių dienų ir dviejų skrydžių į Ameriką nėra ritmo, treniruotėse tai matėsi. Be to, jis praleido tas treniruotes, kai šie žmonės sunkiai dirbo ties tuo, ką ir norime padaryti. Dėl Jordano – labai liūdna, kad jis neparodė jokios kovotojo ugnelės.
– Ši pergalė yra saldžiausia šiame sezone?
– Man kiekviena pergalė yra saldžiausia. Man čia yra pimieji vyriausiojo trenerio metai ir kiekviena pergalė yra pirma prieš tą komandą. Man jos visos yra vienodos. Smagu, kad namuose, grįžome po ilgo laiko ir galėjome savo sirgalius nudžiuginti pergale.
– Rungtynes pradėjote atsilikdami 16 taškų. Būtent noro dėka pavyko sugrįžti?
– Buvo klaidelių gynyboje. Sakėme, kad metikams neduosime mesti, bet jie išsimetė. Mes labai laisvi prametėme daug metimų, porą kartų iš po krepšio, laisvi tritaškiai. Tada pradėjome daugiau galvoti apie puolimą, nei apie gynybą, kai reikėjo kaip tik susikoncentruoti į gynybą. Tada sumažinome rotaciją, susitvarkėme gynybą ir pradėjo metimai kristi.
– Cedricas Hendersonas dar nežaidė, kada galima jo laukti?
– Tikslios datos negaliu pasakyti, viskas priklauso nuo medikų personalo, kai pasakys, kad jis gali žaisti. Nemanau, kad artimiausiu metu jis bus su mumis, bet tikiuosi geriausiu, nes mums labai trūksta rotacijos žaidėjo.
– Oskaras Pleikys susižeidė, bet veržėsi grįžti į aikštelę...
– Sakau, tie šeši žmonės, kurie šiandien sužaidė, reikia jiems atiduoti tą pergalę. Čia yra jų noras eiti per „negaliu“, kovoti, rotacija trumpa, nėra keitimų, kojas visiems traukia. Tie žmonės vis tiek paliko visą sielą aikštelėje ir to rezultatas buvo pergalė.
