NBA čempionai „Thunder“ pratęsė savo pergalių seriją ir išlieka nepralaimėję

Čempionai savo arenoje 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24) triumfavo prieš Naujojo Orleano „Pelicans“ (0/6).
„Thunder“ toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje (39:22) ir vėliau apsukų nemažino. Oklahomos klubas visuose kėliniuose vertė bent po 29 ir triumfavo triuškinančiai.
Šeimininkus į pergalę vėl vedė Shai’us Gilgeousas-Alexanderis – 30 minučių, 30 taškų (7/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 13/13 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Galingą seriją pratęsęs kanadietis šį sezoną fiksuoja 33,6 taško vidurkį.
Oklahomos klubas rado net aštuonis dviženklininkus, arti trigubo dublio liko buvęs žalgirietis Isaiah Hartensteinas – 26 minutės, 14 taškų (6/7 dvitaškių, 2/3 baudų metimų), 14 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.
Suklupus Čikagos „Bulls“ (5/1) ir San Antonijaus „Spurs“ (5/1), jie liko paskutine nepralaimėjusia šio sezono ekipa.
Tuo tarpu Naujojo Orleano ekipoje nė vienas žaidėjas neperkopė 20 taškų ribos.
„Pelikanams“ tai net nėra prasčiausias dešimtmečio startas – 2016–2017 metų sezoną jie pradėjo aštuoniais pralaimėjimais paeiliui. Dar apmaudžiau, kad jie yra išmainę savo pirmojo rato naujokų biržos šaukimą, kuris atiteks Atlantos arba Milvokio klubams.
Pirmosios pergalės „Pelicans“ ieškos namų mače prieš Šarlotės „Hornets“ (3/4), „Thunder“ keturių išvykų turą pradės Los Andžele.
„Pelicans“: Zionas Williamsonas 20 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Trey’us Murphy 19 (5 atk. kam., 5/10 tritaškių), Jeremiah Fearsas 16 (5 klaidos, 4/8 tritaškių), Herbertas Jonesas 12 (3/4 tritaškių), Jordanas Poole’as 11 (2/11 metimų).
„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 30 (7 rez. perd., 13/13 baud. met.), Aaronas Wigginsas 15 (3/6 tritaškių), Isaiah Hartensteinas 14 (14 atk. kam., 8 rez. perd., 6/7 dvitaškių), Isaiah Joe (5 atk. kam., 3/10 tritaškių) ir Casonas Wallace’as (5 per. kam.) po 13, Jaylinas Williamsas 12 (4 rez. perd., 4/9 tritaškių), Brandenas Carlsonas 11 (5 atk. kam.), Ajay’us Mitchellas 10 (5 atk. kam., 8 rez. perd.).
