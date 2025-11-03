„Suns“ namuose nutraukė Wembanyamos žibėjimą ir pergalių seriją

Prancūzo atstovaujami San Antonijaus „Spurs“ (5/1) pirmąją sezono nesėkmę patyrė svečiuose pas Fynikso „Suns“ (3/4) – 118:130 (24:31, 28:39, 26:32, 40:28).
Anksti atitrūkę šeimininkai 20 taškų persvarą susikrovė iškart po ilgosios pertraukos (76:54). Šimtąjį tašką „saulės“ pelnė dar trečiajame kėlinyje ir per likusį laiką atgal nesidairė.
Arizonos klubą į pergalę vedė Devinas Bookeris – 35 minutės, 28 taškai (8/13 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų bei 3 pražangos.
Tritaškius „Suns“ vertė net 58 procentų taiklumu (19/33) bei gerokai produktyviau skirstė rezultatyvius perdavimus (34:21), net ir suklydę 20 kartų.
Fynikso klubas pirmasis pristabdė V.Wembanyamą – 34 minutės, 9 taškai (3/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 9 atkovotus, perimtą ir 6 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 blokus bei 4 pražangas.
Prancūzas iki šiol visuose mačuose rinko dvigubus dublius ir nebuvo palikęs aikštelės be bent 24 taškų.
„Spurs“ suklubo pirmą kartą sezone bei susidūrė su didžiausiomis problemomis gynyboje – iki šiol jie tik kartą buvo praleidę daugiau nei 107 taškus.
Nesėkmę dar labiau apkartino Dylano Harperio trauma – devyniolikmetis susižeidė blauzdą, o po rungtynių buvo pastebėtas su kojos įtvaru ir ramentais.
Dylan Harper came in, dropped 12 in 11 minutes, and just like that… gone. Nobody saw what happened. No limp, no collision. A ghost calf injury?
„Spurs“ atsitiesti mėgins svečiuose pas Los Andželo „Lakers“ (5/2), „Suns“ vyksta į San Fransiską.
„Spurs“: Stephonas Castle’as 26 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 10/16 metimų), Keldonas Johnsonas 19, Harrisonas Barnesas 13 (3/6 tritaškių), Dylanas Harperis 12, Carteris Bryantas 10, Julianas Champagnie (5 atk. kam.) ir Victoras Wembanyama (9 atk. kam., 4 blokai, 6 klaidos, 4/14 metimų) po 9.
„Suns“: Devinas Bookeris 28 (13 rez. perd., 10/15 metimų), Graysonas Allenas (5/9 tritaškių) ir Ryanas Dunnas (5 atk. kam., 3/4 tritaškių) po 17, Collinas Gillespie 15 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Royce’as O’Neale’as (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių) ir Jordanas Goodwinas (3/5 tritaškių) po 11, Nickas Richardsas 10.
