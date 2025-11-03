 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Suns“ namuose nutraukė Wembanyamos žibėjimą ir pergalių seriją

2025-11-03 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 08:37

V.Wembanyama sužaidė prasčiausią sezono mačą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pristabdytas galingai sezoną pradėjęs Victoras Wembanyama.

REKLAMA
0

Prancūzo atstovaujami San Antonijaus „Spurs“ (5/1) pirmąją sezono nesėkmę patyrė svečiuose pas Fynikso „Suns“ (3/4) – 118:130 (24:31, 28:39, 26:32, 40:28).

Anksti atitrūkę šeimininkai 20 taškų persvarą susikrovė iškart po ilgosios pertraukos (76:54). Šimtąjį tašką „saulės“ pelnė dar trečiajame kėlinyje ir per likusį laiką atgal nesidairė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Arizonos klubą į pergalę vedė Devinas Bookeris – 35 minutės, 28 taškai (8/13 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų bei 3 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Tritaškius „Suns“ vertė net 58 procentų taiklumu (19/33) bei gerokai produktyviau skirstė rezultatyvius perdavimus (34:21), net ir suklydę 20 kartų.

REKLAMA

Fynikso klubas pirmasis pristabdė V.Wembanyamą – 34 minutės, 9 taškai (3/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių), 9 atkovotus, perimtą ir 6 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 blokus bei 4 pražangas.

Prancūzas iki šiol visuose mačuose rinko dvigubus dublius ir nebuvo palikęs aikštelės be bent 24 taškų.

„Spurs“ suklubo pirmą kartą sezone bei susidūrė su didžiausiomis problemomis gynyboje – iki šiol jie tik kartą buvo praleidę daugiau nei 107 taškus.

REKLAMA
REKLAMA

Nesėkmę dar labiau apkartino Dylano Harperio trauma – devyniolikmetis susižeidė blauzdą, o po rungtynių buvo pastebėtas su kojos įtvaru ir ramentais.

„Spurs“ atsitiesti mėgins svečiuose pas Los Andželo „Lakers“ (5/2), „Suns“ vyksta į San Fransiską.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Spurs“: Stephonas Castle’as 26 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 10/16 metimų), Keldonas Johnsonas 19, Harrisonas Barnesas 13 (3/6 tritaškių), Dylanas Harperis 12, Carteris Bryantas 10, Julianas Champagnie (5 atk. kam.) ir Victoras Wembanyama (9 atk. kam., 4 blokai, 6 klaidos, 4/14 metimų) po 9.

„Suns“: Devinas Bookeris 28 (13 rez. perd., 10/15 metimų), Graysonas Allenas (5/9 tritaškių) ir Ryanas Dunnas (5 atk. kam., 3/4 tritaškių) po 17, Collinas Gillespie 15 (4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Royce’as O’Neale’as (6 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių) ir Jordanas Goodwinas (3/5 tritaškių) po 11, Nickas Richardsas 10.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
