  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Gineitis žaidė Italijos „Serie A“ lygoje, Gudelevičius – pelnė pirmą įvartį „Serie C“ lygoje, Dolžnikovas – asistavo Čekijoje

2025-11-03 08:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 08:37

Italijos „Sserie A" lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 66 minutės, o jo atstovaujamas „Torino" klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pisa" klubu.

Ernestas Gudelevičius | Klubo nuotr.

Italijos „Sserie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 66 minutės, o jo atstovaujamas „Torino“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pisa“ klubu.

0

Italijos „Serie C“ lygoje tarpusavyje susirėmė dvejų lietuvių klubai. Vartininko Tito Krapiko atstovaujamas „Gubbio“ namuose priėmė Edgardo Dubicko ginamą „Ternana“ klubą. Rungtynės pasibaigė lygiu rezultatu 3:3.

Tiesa, T. Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo, o E. Dubickas žaidė startinėje sudėtyje, aikštėje praleido 79 minutes, bet šįkart nepasižymėjo.

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, o 24 minutę buvo įspėtas geltona kortele. Tuo metu jo ginama „Perugia“ ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Pontedera“ klubu.

Dar kitose „Serie C“ lygos rungtynėse Ernestas Gudelevičius žaidė visą antrą kėlinį, o Motiejus Šapola aikštėje pasirodė jau tik per pridėtą rungtynių laiką, o lietuvių ginamas „Siracusa“ klubas svečiuose 1:2 nusileido „Giugliano“ klubui.

Tiesa, vienintelį „Siracusa“ klubo įvartį pelnė būtent E. Gudelevičius 74 minutę.

Italijos „Serie D“ lygoje žaidė Augustinas Klimavičius, o jo atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas sužaidė namuose lygiosiomis 1:1 su „Valenzana“ klubu.

Italijos „Primavera“ lygoje Adrian Lickūnas žaidė visą mačą, bet jo atstovaujama „Cremonese“ U-20 ekipa svečiuose 1:2 nusileido „Lecce“ U-20 komandai.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje Ernestas Juškevičiuspraleido įvartį, bet vartininko ginamas „Lorca Deportiva“ klubas svečiuose 3:1 įveikė „Estepona“ ekipą.

Aukščiausioje Portugalijos lygoje Romualdas Jansonas liko ant „Arouca“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 0:2 pralaimėjo „Moreirense“ klubui.

Norvegijos stipriausioje lygoje vartininkas Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:1 įveikė „Brann“ klubą.

Čekijos lygoje visą mačą žaidė gynėjas Nojus Audinis, bet jo ginama „Teplice“ ekipa namuose 1:2 pralaimėjo Plzeno „Viktoria“ klubui.

Tuo metu kitose Čekijos lygos rungtynėse Artūras Dolžnikovas žaidė nuo 68 minutės ir jau po šešių minučių atliko rezultatyvų perdavimą, o jo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas svečiuose 4:1 nugalėjo „Mlada Boleslav“ klubą.

Armėnijos „Premier“ lygoje Matas Vareika žaidė nuo 56 minutės ir padėjo Jerevano „Pyunik“ klubui svečiuose 2:1 nugalėti BKMA klubą.

Pauius Golubickas nebuvo registruotas Suomijos pirmenybių rungtynėms, kuriose jo klubas Kuopio KuPS po įtemptos kovos namuose 3:2 nugalėjo Turku „Inter“ klubą ir toliau išlaiko lyderio poziciją.

Belgijos lygoje Edgaras Utkus žaidė visas rungtynes, bet su Briugės „Cercle“ klubu svečiuose 1:2 pralaimėjo „RAAL La Louviere“ klubui.

Visas rungtynes Slovakijos pirmenybėse žaidė puolėjas Gytis Paulauskas. Šįkart lietuvis nepasižymėjo, o jo atstovaujamas Michalovcės „Zemplin“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Komarno“ klubu.

Dėl geltonų kortelių Rokas Pukštas turėjo praleisti Splito „Hajduk“ klubo rungtynes, kuriose jo ekipa išvykoje neįveikė „Slaven Belupo“ klubo ir su juo sužaidė lygiosiomis 0:0.

Antroje Japonijos lygoje Vykintas Slivka žaidė nuo 77 minutės, bet lietuvio ginamas Tosu „Sagan“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Tokushima“ ekipa.

Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas sužaidė 86 minutes, bet ir jo ginamas „Istanbulspor“ namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Pendikspor“ klubu.

Edvinas Girdvainis žaidė visą mačą Latvijos pirmenybėse bei padėjo „Liepaja“ ekipa svečiuose 2:1 įveikti „Daugavpils“ klubo futbolininkus.

Kitose Latvijos lygos rungtynėse Rolandas Baravykas taip pat žaidė visas 90 minučių, o jo klubas „Grobina“ namuose pateikė staigmeną ir su „Riga“ FC klubu sužaidė lygiosiomis 1:1.

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Varšuvos „Legia“ ekipa.

